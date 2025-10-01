Η Νάπολι φιλοξενεί την Σπόρτινγκ Λισαβόνας απόψε (01/10, 22:00) για την 2η αγωνιστική του Champions League, με σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων πριν τη σέντρα της αναμέτρησης.

Οι δρόμοι της ιταλικής πόλης μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης, όταν περίπου είκοσι οπαδοί της Νάπολι, κινούμενοι με μοτοσικλέτες, επιτέθηκαν σε οπαδούς της Σπόρτινγκ που βρίσκονταν στην Piazza Maritima, στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τραυματισμοί.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, οι οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια κρατώντας καδρόνια και εκσφενδονίζοντας διάφορα αντικείμενα, ακόμα και καρέκλες από τα γύρω καταστήματα. Η αστυνομία επενέβη για να διαλύσει τα επεισόδια, ενώ υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες.