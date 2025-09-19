Η 1η αγωνιστική της League Phase, του Champions League, ολοκληρώθηκε με πολλούς πρωταγωνιστές, ρεκόρ και πρόσωπα. Συνολικά στις 18 αναμετρήσεις της πρεμιέρας της διοργάνωσης, σημειώθηκαν 67 γκολ, επίδοση ρεκόρ. Τελευταία φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο, ήταν τη σεζόν 2000-01, που σημειώθηκαν 63 τέρματα.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πραγματοποίησε το μεγάλο ταξίδι, από τη Λισαβόνα, έως το Αλμάτι. Τα 6.928 χλμ. που ταξίδεψαν οι παίκτες του πορτογαλικού συλλόγου, αποτελεί ρεκόρ απόστασης μεταξύ των πόλεων δύο ομάδων, που έχουν αναμετρηθεί ποτέ στην ιστορία του Champions League.

Αυτά είναι μόνο κάποια από τα ρεκόρ που πραγματοποιήθηκαν στην πρεμιέρα του Champions League.

Πάμε να δούμε τα 13 στατιστικά που εντυπωσίασαν στην 1η αγωνιστική της League Phase:

1 – γκολ κάθε 24 λεπτά, επιτεύχθηκε στην πρεμιέρα του Champions League. Τα 65 από τα 67 γκολ, σημειώθηκαν μεταξύ του 61ου και του 75ου λεπτού των αναμετρήσεων.

2 – ασίστ πραγματοποίησαν ο Χακάν Τσαλχάνογλου της Ίντερ και ο Λούκας Προβόντ της Σλάβια Πράγας, περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη.

3 – ος σε κατοχή της μπάλας ο Ολυμπιακός με ποσοστό 63%. Ισόβαθμος με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι (69%) και δεύτερη η Παρί Σεν Ζερμέν (65%).

4 – ος συνεχόμενος εκτός έδρας αγώνας για τη Μονακό στο Champions League, που δέχεται περισσότερα από τρία τέρματα.

5 – προσπάθειες στην εστία ολοκλήρωσε ο Κιλιάν Εμπαπέ και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Την ίδια ώρα, τα πέντε γκολ που πέτυχε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αποτελούν την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης.

6 – από τα τελευταία οκτώ πέναλτι που έχει εκτελέσει στη διοργάνωση η Μονακό, είναι άστοχα. Την ίδια ώρα, στις 06 Νοεμβρίου του 2018, ήταν η τελευταία φορά που οι Μονεγάσκοι, δέχθηκαν τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο, σε αγώνα του Champions League. Αντίπαλος ήταν ξανά η Κλαμπ Μπριζ.

7 – ομάδες, ανάμεσά τος και ο Ολυμπιακός, κράτησαν ανέπαφη την εστία τους (Άρσεναλ, Ολυμπιακός, Πάφος, Παρί Σεν Ζεμέν, Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Τότεναμ).

8 – τάκλιν πραγματοποίησε ο Ράιαν Φλαμίνγκο της Αϊντχόφεν, τα περισσότερα από έναν παίκτη.

9 – παίκτες σκόραραν από δύο γκολ και μοιράζονται την πρώτη θέση, στον πίνακα των σκόρερ (Κιλιάν Εμπαπέ, Χάρι Κέιν, Ντούσαν Βλάχοβιτς, Μάρκους Ράσφορντ, Μάρκους Τουράμ, Τζόναθαν Μπούρκαρντ, Μάρκος Γιορέντε, Φρανσίσκο Τρινκάο και Γιουσούφα Μπόντζι)

10 – ος κορυφαίος σκόρερ του Champions League/Κυπέλλου Πρωταθλητριών ο Έρλινγκ Χάαλαντ (50 γκολ), μετά από το τέρμα που σημείωσε εναντίον της Νάπολι. Στην 11η θέση «έπεσε» ο Αλφρέντο Ντι Στέφανο(49 γκολ).

11 – αναμετρήσεις ξεπέρασαν τους 45 χιλιάδες θεατές στην πρεμιέρα του Champions League. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο αγώνας της Μπάγερν Μονάχου με την Τσέλσι, στην «Allianz Arena», μπροστά σε 75 χιλιάδες θεατές.

12 – Σεπτεμβρίου του 2025, ο Αλεχάντρο Γκριμάλντο σκόραρε δις με απευθείας εκτέλεση φάουλ, εναντίον της Άιντραχτ Φρανκφούρτης (3-1). Στον αγώνα με την Κοπεγχάγη το έκανε ξανά και έφτασε τα 20 γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, στην καριέρα του.