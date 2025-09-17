Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League, ύστερα από πέντε χρόνια και 1.743 ημέρες απουσίας. Πρώτος του αντίπαλος για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι η Πάφος, με την ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο να γίνεται ο 5ος σύλλογος από την Κύπρο που αντιμετωπίζουν οι «ερυθρόλευκοι» στην Ευρώπη.

Συνολικά οι «Πειραιώτες» έχουν αναμετρηθεί 12 φορές, με κυπριακές ομάδες, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε αυτά τα παιχνίδια μετρούν έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες. Την ίδια ώρα, ο αγώνας με την Πάφο, θα είναι ο 7ος που θα διεξαχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Από το Κύπελλο Κυπελλούχων στο Champions League

Η πρώτη «συνάντηση» του Ολυμπιακού με ομάδα από την Κύπρο, συνέβει τη σεζόν 1965-66. Τότε αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» ήταν η Ομόνοια, στο Κύπελλο Κυπελλούχων, με την ομάδα του Μάρτον Μπούκοβι να επικρατεί με σκορ 1-0 στην Κύπρο και τον δεύτερο αγώνα στο Φάληρο να λήγει ισόπαλος δίχως τέρματα (0-0).

Πέρασαν 33 χρόνια για να βρεθούν ξανά οι «Πειραιώτες» αντιμέτωποι με κυπριακό σύλλογο. Πιο συγκεκριμένα τη σεζόν 1998-99, ο Ολυμπιακός αναμετρήθηκε με την Ανόρθωση στα προκριματικά του Champions League. Με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με σκορ 2-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ στην Κύπρο αναδείχθηκαν νικητές με σκορ 4-2.

Η Ανόρθωση βρέθηκε ξανά στον «δρόμο» του Ολυμπιακού, για τα προκριματικά του Champions League, αλλά εκείνη τη φορά ο κυπριακός σύλλογος υπερίσχυσε. Τη σεζόν 2008-09 η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε γνώρισε την ήττα με σκορ 3-0, μπροστά σε 10.500 φιλάθλους, επί κυπριακού εδάφους. Στη δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Ελλάδα, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με σκορ 1-0, αλλά η Ανόρθωση πήρε την πρόκριση.

Οι δύο ήττες και το αήττητο σερί πέντε χρόνων

Τη σεζόν 2016-17, αυτή τη φορά στους ομίλους του Europa League, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ΑΠΟΕΛ. Οι «ερυθρόλευκοι» θα ηττηθούν και στα δύο παιχνίδια, με τον εντός έδρας αγώνα να λήγει 1-0 υπέρ των Κύπροιων, ενώ ο εκτός έδρας 2-0 υπέρ της ομάδας του Τόμας Κρίστιανσεν.

Έκτοτε, ο πειραϊκός σύλλογος δεν έχει ηττηθεί ξανά από κυπριακή ομάδα. Τη σεζόν 2020-21 αντιμετώπισε την Ομόνοια, για τα προκριματικά του Champions League. Χάρη στα τέρματα των Ματιέ Βαλμπουενά και Γιουσέφ Ελ Αραμπί, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με σκορ 2-0, ενώ ο αγώνας επί κυπριακού εδάφους έληξε ισόπαλος δίχως γκολ (0-0).

Έπειτα από δύο χρόνια (σεζόν 2022-23) ο Ολυμπιακός βρήκε στο «δρόμο» του, για τα προκριματικά του Europa League, τον Απόλλωνα Λεμεσού. Με τον Κάρλος Κορμπεράν στον πάγκο, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στην ισοπαλία (1-1) στην Κύπρο, αποτέλεσμα που επαναλήφθηκε και στον εντός έδρας αγώνα. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση και μετά στα πέναλτι, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 4-2.

Πίσω στο σήμερα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 17/09, στις 19:45. Με την «παράδοση» να είναι υπέρ των νταμπλούχων Ελλάδος, αφού σε έξι εντός έδρας αγώνες εναντίον κυπριακών ομάδων, μετράει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού που θα γεμίσουν το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», θα ήθελαν η ομάδα τους να συνδυάσει την επιστροφή της στο Champions League, με την 67 νίκη της στο θεσμό (από τότε που ονομαζόταν Κύπελλο Πρωταθλητριών).