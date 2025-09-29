Η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League ξεκινάει αύριο Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Ολυμπιακός έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά του ενάντια στην Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, σε εκτός έδρας αγώνα στο «Emirates Stadium».

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής είναι αυτό μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα, το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης στις 22:00.

Πού θα δείτε τους αγώνες για το UEFA Champions League:

Τρίτη

Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ (19:45, Cosmote Sport 3 HD)

Καϊράτ – Ρεάλ Μαδρίτης (19:45, Cosmote Sport 2 HD)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (22:00, Cosmote Sport 5 HD)

Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ (22:00, Cosmote Sport 9 HD)

Μαρσέιγ – Άγιαξ (22:00, Cosmote Sport 8 HD)

Ίντερ – Σλάβια Πράγας (22:οο, Cosmote Sport 7 HD)

Πάφος – Μπάγερν Μονάχου (22:00, Cosmote Sport 6 HD)

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ (22:00, Cosmote Sport 3 HD)

Τσέλσι – Μπενφίκα (22:00 Cosmote Sport 2 HD)

Τετάρτη

Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη (19:45, Cosmote Sport 4 HD)

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ (19:45, Cosmote Sport 3 HD)

Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22:00, Cosmote Sport 5 HD)

Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00, Cosmote Sport 9 HD)

Λεβερκούζεν – Αϊντχόβεν (22:00, Cosmote Sport 8 HD)

Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Cosmote Sport 7 HD)

Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους (22:00, Cosmote Sport 6 HD)

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα (22:00, Cosmote Sport 3 HD)

Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00, MEGA TV, Cosmote Sport 2 HD)