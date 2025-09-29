Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (12/10, 19:00) και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ υπενθύμισε πως σήμερα (29/9, 14:00) τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της αναμέτρησης.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
🚨Reminder
Σήμερα (29/09) από τις 14:00 θα είναι διαθέσιμα προς πώληση τα εισιτήρια για τον αγώνα της STOIXIMAN GBL με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ AKTOR (12/10, 19:00).
ℹ️ https://t.co/vjyKCCuofo#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/vXzZtkAfbB
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 29, 2025