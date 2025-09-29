Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (12/10, 19:00) και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ υπενθύμισε πως σήμερα (29/9, 14:00) τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: