Στην αναμέτρηση με ελληνικό ενδιαφέρον, η Μπενφίκα με τον Βαγγέλη Παυλίδη βασικό γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Τσέλσι στο Λονδίνο. Οι «αετοί» βρέθηκαν πίσω από αυτογκόλ του Ρίος στο 18’ και παρότι είχαν ευκαιρίες για ισοφάριση, δεν τις αξιοποίησαν, μένοντας έτσι χωρίς βαθμό στη διοργάνωση. Αντίθετα, οι «μπλε» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη.

Στην Ιταλία, η Σλάβια Πράγας του Χρήστου Ζαφείρη ηττήθηκε με 3-0 από την Ίντερ. Οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» το ματς από το πρώτο μέρος με τα γκολ των Λαουτάρο Μαρτίνεζ (20’) και Ντάμφρις (34’), ενώ ο Αργεντίνος στράικερ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 65’.

Το «άστρο» του Χρήστου Τζόλη δεν ήταν αρκετό για την Κλαμπ Μπριζ που ηττήθηκε με 2-1 απο την Αταλάντα στο άλλο «ελληνικό» παιχνίδι. επί ιταλικού εδάφους.

Η Πάφος δεν μπόρεσε να σταθεί απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου και υπέστη βαριά ήττα με 5-1 στην Κύπρο. Ο Κέιν σκόραρε δις (15’, 34’), ενώ Γκερέιρο (20’), Τζάκσον (31’) και Ολίσε (69’) συμπλήρωσαν το παζλ των «Βαυαρών». Για τους γηπεδούχους, ο Όρσιτς μείωσε λίγο πριν το ημίχρονο.

Στη Μαδρίτη, η Ατλέτικο διέλυσε την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 5-1. Σκόραραν οι Ρασπαντόρι (4’), Λε Νορμάντ (33’), Γκριεζμάν (45’), Σιμεόνε (70’) και Άλβαρεζ (82’), ενώ οι Γερμανοί είχαν μειώσει προσωρινά με τον Μπούρκαρντ (57’).

Τέλος, η Μαρσέιγ συνέτριψε τον Άγιαξ με 4-0. Δύο γκολ του Παϊσάο (6’, 12’), ένα του Γκρίνγουντ (26’) και το τελειωτικό χτύπημα του Ομπαμεγιάνγκ (52’) χάρισαν στους Γάλλους μια εμφατική νίκη.

Παρακάτω όλα τα αποτελέσματα της ημέρας (30/9) για την 2η αγωνιστική της φετινής League Phase του UEFA Champions League:

Αταλάντα – Μπριζ: 2-1

Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης 0-5

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης: 5-1

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ: 1-0

Ίντερ – Σλάβια Πράγας: 3-0

Μαρσέιγ – Άγιαξ: 4-0

Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ: 2-2

Πάφος – Μπάγερν Μονάχου: 1-5

Τσέλσι – Μπενφίκα: 1-0