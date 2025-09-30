Η Μπριζ βρέθηκε μια ανάσα από μια σπουδαία νίκη στο Μπέργκαμο, χάρη στο γκολ του Χρήστου Τζόλη, όμως η Αταλάντα με αντεπίθεση διαρκείας στο φινάλε γύρισε το ματς και πήρε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League με 2-1.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο δυνατά, αλλά η Μπριζ ισορρόπησε και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 38’, όταν ο Τζόλης με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και υποδειγματικό τελείωμα έγραψε το 0-1.

Στο δεύτερο μέρος οι Βέλγοι άγγιξαν το 0-2 στο 48’ με νέο σουτ του Έλληνα εξτρέμ, όμως ο Καρνεζέκι είπε «όχι». Η Αταλάντα ανέβασε ρυθμούς και στο 74’ ισοφάρισε με εύστοχο πέναλτι του Σάμαρτζιτς, μετά το μαρκάρισμα του Γιάκερς στον Πάσαλιτς.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 83’, με τον Πάσαλιτς να σκοράρει με κεφαλιά για το τελικό 2-1, χαρίζοντας στους Μπεργκαμάσκι μια νίκη που έμοιαζε χαμένη.

Αταλάντα: Καρνεζέκι, Κοσουνού (53′ Μουσά), Τζιμσίτι, Αχάνορ, Μπελανόβα (46′ Τζαπακόστα), Ντε Ρουν, Έντερσον (61′ Σάμαρτζιτς), Μπερνασκόνι, Κρστόβιτς, Πάσαλιτς, Λούκμαν (61′ Σουλεμάνα).

Μπριζ: Τζάκερς, Σάμπε, Ορδόνιες, Μέχελε, Σέις, Σάντρα, Στάνκοβιτς, Φανάκεν, Κάρλος Φορμπς (76′ Βέτλεσεν), Τρεσόλντι (64′ Βερμάντ), Τζόλης.