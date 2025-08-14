Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Νάπολι, σε φιλική αναμέτρηση στο γήπεδο «Teofilo Patini». Αυτό αποτελεί το προτελευταίο φιλικό των Πειραιωτών πριν την έναρξη της Stoiximan Super League, με το τελευταίο να πραγματοποιείται απέναντι στην Ίντερ το Σάββατο 16/8 στις 21:30.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός βρίσκεται πίσω σκορ με 1-0.

Το ματς

Στο 16ο λεπτό ο Πολιτάνο πήρε την μπάλα στο δεξί φτερό της επίθεσης, συνέκλινε, και λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή σούταρε με το αριστερό στέλνοντας τη μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ της εστίας του Μπότη.

Το παιχνίδι κάθε άλλο παρά φιλικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, καθώς γίνονται πολλά σκληρά μαρκαρίσματα από αμφότερες τις ομάδες. Σε ένα από αυτά, του Ελ Κααμπί πάνω στον Ραχμάνι ο Κόντε μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να ζητήσει τον λόγο από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο διαιτητής του αγώνα έδειξε την κίτρινη κάρτα στον Μαροκινό.

Η μεγάλη στιγμή ήρθε στο 41′ για τον Ολυμπιακό. Με πίεση ψηλά, ο Ροντινέι έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον Ελ Κααμπί, ο οποίος γύρισε και εκτέλεσε με το αριστερό,με τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να πραγματοποιεί μια εντιπωσιακή απόκρουση.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ροντινέι, Ελ Κααμπί

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Νάπολι! / Our line-up for today’s match against SSC Napoli! 🔴⚪️#Olympiacos #NAPOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/8ySPYdkeI0 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 14, 2025

Νάπολι (Κόντε): Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορένζο, Ραχμάνι, Χεσούς, Ολιβέιρα, ΜακΤόμινεϊ, Λομπότκα, Ανγκισά, Ντε Μπρόινε, Πολιτάνο, Λουκάκου