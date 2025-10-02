Η Παρί Σεν Ζερμέν πραγματοποίησε εμφάνιση πρωταθλήτριας στο Μονζουίκ, φεύγοντας με σπουδαίο «διπλό» απέναντι στην Μπαρτσελόνα (1-2), χάρη σε ανατροπή που ολοκληρώθηκε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας.

Οι «μπλαουγκράνα» ξεκίνησαν πιο δυνατά και κατάφεραν να προηγηθούν στο 19ο λεπτό, όταν ο Ράσφορντ μοίρασε και ο Φεράν Τόρες εκτέλεσε με ψύχραιμο πλασέ για το 1-0. Παρά το σοκ, οι Γάλλοι δεν πτοήθηκαν και ισοφάρισαν πριν την ανάπαυλα με τον Μαγιουλού (38’). Το παιχνίδι φαινόταν πως θα κλείσει ισόπαλο, αλλά στο 90’ ο Ράμος βρήκε δίχτυα και χάρισε στους Παριζιάνους μία τεράστια νίκη.

Την ίδια ώρα, η Νάπολι λύγισε με 2-1 τη Σπόρτινγκ, αν και χρειάστηκε να… ιδρώσει. Ο Χόιλουντ άνοιξε το σκορ στο 36’, οι Πορτογάλοι απάντησαν στο 62’ με πέναλτι του Σουάρεζ, όμως ο Δανός επιθετικός χτύπησε ξανά στο 79’ για να χαρίσει το τρίποντο στους «παρτενοπέι». Βασικός ξεκίνησε ο Φώτης Ιωαννίδης, προτού αντικατασταθεί στο 67’.

Από τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, η Μονακό έβαλε φρένο στη Μάντσεστερ Σίτι, αποσπώντας ισοπαλία 2-2, την ώρα που Βιγιαρεάλ και Γιουβέντους μοιράστηκαν τους βαθμούς σε ακόμα ένα «χορταστικό» 2-2.

Ισοπαλία με σκορ 1-1 έφερε η Λεβερκούζεν με την Αϊντχόφεν, ενώ η Ντόρτμουντ έδειξε τη δύναμή της και διέλυσε με 4-1 την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη: 2-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ: 0-4

Άρσεναλ-Ολυμπιακός: 2-0

Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους: 2-2

Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι: 2-2

Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν: 1-1

Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν: 1-2

Ντόρτμουντ-Μπιλμπάο: 4-1

Νάπολι-Σπόρτινγκ: 2-1