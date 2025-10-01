Η Νιούκαστλ έκανε… πάρτι στην έδρα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, επικρατώντας με εντυπωσιακό 4-0, ενώ η Καραμπάγκ πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο Champions League, κερδίζοντας 2-0 την Κοπεγχάγη με τον Χατζηδιάκο βασικό.

Οι «καρακάξες» πήραν… ρεβάνς για την ήττα τους από την Μπαρτσελόνα στην πρεμιέρα, παρουσιάζοντας εντυπωσιακό πρόσωπο και πετυχαίνοντας την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση με ένα εμφατικό 4-0 εκτός έδρας κόντρα στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Παράλληλα, η Καραμπάγκ επιβεβαίωσε ότι ήρθε για να μείνει στην κορυφαία διασυλλογική σκηνή. Η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν έχει πλέον έξι βαθμούς μετά από δύο αγωνιστικές, καθώς μετά τη νίκη της επί της Μπενφίκα, επικράτησε και της Κοπεγχάγης με 2-0, με τον Παντελή Χατζηδιάκο να ξεκινά βασικός.