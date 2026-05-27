Το τέλος της περιόδου των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο προδιαγράφουν το ένα μετά το άλλο τα τουρκικά ΜΜΕ, την ώρα που η ελληνική πλευρά φροντίζει να διαμηνύει σταθερά πως δεν αναμένει με τα χέρια «σταυρωμένα» την κατάθεση του φημολογούμενου τουρκικού νομοσχεδίου που λέγεται πως θα αποτυπώνει σε εσωτερικό νόμο τις ανυπόστατες αξιώσεις της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Τις προθέσεις της Αθήνας σχετικά με το πώς σχεδιάζει προσεχώς να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα επανέλαβε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. «Η ελληνική κυβέρνηση μεριμνά για την πλήρη ενημέρωση όλων των φορέων και εταίρων, μεριμνά για την ενημέρωση των διεθνών οργανισμών», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, επισημαίνοντας τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, στον πυρήνα της ΕΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και τις «εξαιρετικά ισχυρές στρατηγικές της σχέσεις» με κραταιά κράτη ανά τον κόσμο. «Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο», υπογράμμισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, επισημαίνοντας παράλληλα πως η χώρα μας είναι ισχυρή και πως δεν θα επιτρέψει οτιδήποτε που θα υποβαθμίσει τη διεθνή μας θέση. Απαντώντας, δε, στις αγωνίες της αντιπολίτευσης για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το τουρκικό νομοσχέδιο εφόσον κατατεθεί και ψηφιστεί, ο ίδιος, αφού εξήγησε πως οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν παράγει κάποιο δεσμευτικό αποτέλεσμα, στη συνέχεια τόνισε πως «δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο» παρά μόνο ένα «ανυπόστατο κείμενο χωρίς καμία έννομη συνέπεια».

Οι Patriot και οι χάρτες αλιείας

Σε μια απόπειρα να νοηματοδοτήσει η τουρκική πλευρά την αιφνίδια αλλαγή στάσης της έναντι της Ελλάδας – με την οποία η σχέση της από το 2023 κι έπειτα βασιζόταν εν πολλοίς στη Διακήρυξη Φιλίας των Αθηνών και στον δομημένο ελληνοτουρκικό διάλογο με στόχο την αποφυγή εντάσεων –, διαρροές της Αγκυρας στα ΜΜΕ «δείχνουν» ως σημείο καμπής τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και πιο συγκεκριμένα την απόφαση της Ελλάδας να αποστείλει αμυντικές δυνάμεις στην Κύπρο. Για τα τουρκικά ενημερωτικά μέσα, η κίνηση που αύξησε την ένταση κατακόρυφα ήταν η αποστολή συστοιχιών Patriot σε Κάρπαθο και Διδυμότειχο, για την οποία βεβαίως η Ελλάδα έχει επικοινωνήσει σε όλους τους τόνους πως δεν ήταν «τουρκοκεντρική». Αλλωστε, η Τουρκία είχε αρχίσει να εκφράζει από καιρού εις καιρόν την ενόχλησή της στον προγραμματισμό άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας στο πεδίο από πλευράς Ελλάδας, όταν είχε αντιδράσει έντονα τόσο στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό όσο και στην προκήρυξη οικοπέδων νοτίως της Κρήτης, τα οποία ακύρωναν στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Πρόσφατα, εξάλλου, αντίδραση της Αγκυρας υπήρξε και για χάρτες αλιείας σε ελληνική ιστοσελίδα, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που «βλέπουν» πίσω από τον χρονισμό της κατάθεσης του τουρκικού νομοσχεδίου (εφόσον αυτός αφορά όντως τις αρχές Ιουνίου) την προσπάθεια της Τουρκίας να προλάβει την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του θαλάσσιου πάρκου στο Αιγαίο, το οποίο βεβαίως έχει χωροθετηθεί εντός των χωρικών μας υδάτων. Οι πρόσφατες αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών μαχητικών πάνω από το Αιγαίο, που σημειώθηκαν μετά την παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου από τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο οπλισμένα F-16, κατ’ ουσίαν επισφράγισαν την αίσθηση που διαμορφωνόταν το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα σχετικά με την απόφαση της Αγκυρας να προχωρήσει σε κλιμάκωση της έντασης, με όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά και με τις φωνές στο εσωτερικό που ζητούν αναπροσαρμογή της πολιτικής των «ήρεμων νερών» να πληθαίνουν.