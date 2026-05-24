Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Προύσα της Τουρκίας, όπου δύο παιδιά ηλικίας 7 και 12 ετών προκάλεσαν πυρκαγιά σε σύνδεσμο οπαδών της Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα δύο ανήλικα χρησιμοποίησαν αναπτήρα για να βάλουν φωτιά στον υπαίθριο χώρο του συνδέσμου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν καρέκλες και κουρτίνες πριν επέμβουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και περιορίσουν τις ζημιές.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή τους, ενώ μετά από κατάθεση και αξιολόγηση από ψυχολόγο αφέθηκαν ελεύθερα και επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις τουρκικές Aρχές.

Μάλιστα, όταν το ένα εκ των δύο παιδιών ρωτήθηκε γιατί το έκανε αυτό, απάντησε:

«Είμαι οπαδός της Γαλατάσαραϊ, το έκανα επειδή δεν μου αρέσει η Φενέρμπαχτσε».