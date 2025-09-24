Η Νότινγχαμ Φόρεστ «επέστρεψε» στην Ευρώπη μετά από 30 ολόκληρα χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ενάντια στην περσινή φιναλίστ του Conference League, Ρέαλ Μπέτις. Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καλά για την αγγλική ομάδα, αφού ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού, «άνοιξε» το σκορ για τους Ισπανούς στο 15ο λεπτό. Οι Άγγλοι αντέδρασαν σωστά και ο Ίγκορ Ζεζούς έφερε «μπούμερανγκ» τον αγώνα με δύο δικά του γκολ στο 18ο και στο 23ο λεπτό του αγώνα δίνοντας με αυτά τα γκολ το προβάδισμα στην αγγλική ομάδα, πριν οι Ισπανοί καταφέρουν να ισοφαρίσουν στο 85ο λεπτό, με γκολ του Βραζιλιάνου Άντονι.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Ρεάλ Μπέτις: Λόπεθ, Νατάν, Γκόμες, Ορτίζ, Φίρπο (45′ Ροντρίγκες), Αλτιμίρα (45′ Ρόκα), Άμραμπατ, Λο Σέλσο (76′ Φορνάλς), Άντονι, Ελαλζουλί (45′ Ρικέλμε), Μπακαμπού (72′ Ερνάντεζ).

Νότινγχαμ Φόρεστ: Σελς, Μοράτο, Μιλένκοβιτς (90+3 Μπολί), Ζιντσένκο, Γουίλιαμς, Σανγκαρέ (81′ Γέιτς), Ντάγκλας Λουίζ (45′ Μπακουά), Άντερσον, Χάντσον-Οντόι (64′ Καλιμουεντό), Γκιμπς-Γουάιτ, Ιγκόρ Ζεσούς (64′ Ντόιε).