Με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ προσφέρει οικονομική βοήθεια στους φιλάθλους της που τραυματίστηκαν στη μαζική επίθεση με μαχαίρι στο τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντόνκαστερ – Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου.

Η αγγλική ομάδα επιβεβαίωσε πως αρκετοί από τους φιλάθλους της που έχουν έδρα το Λονδίνο βρίσκονταν στο τρένο επιστρέφοντας σπίτι τους μετά το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2) στο Σίτι Γκράουντ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ υποστήριξε πως γνωρίζει για την «εξαιρετική γενναιότητα» που επέδειξαν αρκετά άτομα, με τον Μαρινάκη να επαινεί το «θάρρος και την ανιδιοτέλεια» των φίλων της ομάδας.

Η ανακοίνωση

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη ανησυχία της και την ειλικρινή της συμπάθεια σε όλους όσοι επλήγησαν από τη σοκαριστική επίθεση στο τρένο της LNER με προορισμό το Λονδίνο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Πολλοί από τους οπαδούς μας με έδρα το Λονδίνο επέστρεφαν σπίτι τους με το τρένο μετά το παιχνίδι μας στο Σίτι Γκράουντ και οι σκέψεις μας είναι σε όλους όσοι εμπλέκονται σε ένα τόσο οδυνηρό περιστατικό». «Ο σύλλογος γνωρίζει ότι πολλά άτομα επέδειξαν εξαιρετική γενναιότητα που αναμφίβολα βοήθησε στην πρόληψη ακόμη μεγαλύτερης ζημιάς. Ολόκληρη η οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ στέκεται σταθερά στο πλευρό τους καθώς αναρρώνουν από τα χθεσινά γεγονότα».

Το αφεντικό των Tricky Trees Βαγγέλης Μαρινάκης πρόσφερε οικονομική βοήθεια στους πληγέντες, προσθέτοντας: «Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ είναι σοκαρισμένοι και βαθιά λυπημένοι με αυτό που συνέβη».

«Το θάρρος και η ανιδιοτέλεια που επέδειξαν οι υποστηρικτές μας σε αυτό το τρένο αντιπροσωπεύει το καλύτερο της ανθρωπότητας και το καλύτερο της κοινότητας του συλλόγου μας. Θα διασφαλίσουμε ότι κάθε οπαδός που εμπλέκεται σε αυτό το περιστατικό θα λάβει οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη χρειάζεται για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη καθώς αναρρώνει. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι σε όλους όσοι επλήγησαν».

Σύμφωνα με την αστυνομία 11 πολίτες χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο και δύο παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τέσσερις έλαβαν εξιτήριο.