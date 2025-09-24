Η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση ποδοσφαίρου ξεκινάει σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Oι 36 ομάδες που έχουν προκριθεί, ανάμεσά τους ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, ξεκινάνε σήμερα την πορεία τους προς την κατάκτηση του τροπαίου.

Ποια ομάδα όμως είναι το μεγαλύτερο φαβορί για αυτήν την διάκριση;

Σύμφωνα με τον transferoom, αν κάποιος κοιτάξει καθαρά από πλευράς χρηματιστηριακής αξίας την κάθε ομάδα της διοργάνωσης, η Νότινγχαμ Φόρεστ είναι η ομάδα που θα «σηκώσει» το τρόπαιο στο τέλος της σεζόν.

Η ομάδα από το Νότινγχαμ είναι μακράν η ακριβότερη ομάδα της διοργάνωσης, με τους ποδοσφαιριστές της να έχουν την συνολική αξία των 594 εκατομμυρίων ευρώ, με την δεύτερη ομάδα να είναι η επίσης αγγλική ομάδα, Άστον Βίλα. Οι «Χωριάτες» έχουν αξία 520 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από 70 εκατομμύρια λιγότερη αξία από την Φόρεστ.