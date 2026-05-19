Για κάποιους, τα αυτονόητα – από το να κάνεις µια βόλτα στον Εθνικό Δρυµό της Πάρνηθας µέχρι να µπορείς να ζεις αυτόνοµα, να συµµετέχεις ισότιµα στην κοινωνική ζωή, να εργάζεσαι ή να αθλείσαι – δεν είναι καθόλου αυτονόητα και δεδοµένα. Ευτυχώς, υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποί µας που µε ευαισθησία, φροντίδα και ουσιαστικό ενδιαφέρον στέκονται στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη, αλλάζοντας την καθηµερινότητα και τη ζωή τους. Σταθερός υποστηρικτής και αρωγός στην προσπάθειά τους, το Kaizen Foundation. Γιατί η ισότιµη συµµετοχή, η προσβασιµότητα, η προστασία και η µέριµνα είναι αναφαίρετα δικαιώµατα κάθε ανθρώπου.

Το 1ο μονοπάτι ΑμεΑ: Η πρόσβαση στο βουνό είναι δικαίωμα όλων

Εξω από το καταφύγιο της Πάρνηθας, πριν από 5-6 χρόνια, µια παρέα από νέα παιδιά συζητεί: «Πάµε να περπατήσουµε στο βουνό». Μπα, βαριούνται… Στη δίπλα παρέα, ένα παλικάρι µε αµαξίδιο παρακολουθεί τη συζήτησή τους και έπειτα από λίγο µονολογεί: «Τι δεν θα έδινα να µπορώ να πάω µε το καρότσι µου έστω και 5 µέτρα µέσα στο δάσος…».

Από τη φράση αυτή γεννήθηκε η ιδέα για την κατασκευή του 1ου µονοπατιού ΑµεΑ στην Ελλάδα! Η πρωτοβουλία της Access to Nature θα δώσει τη µοναδική ευκαιρία να απολαύσουν τον Εθνικό Δρυµό άτοµα µε κινητικά προβλήµατα – ίσως και (µακάρι) να λειτουργήσει ως παράδειγµα και για άλλες οµάδες σε όλη την Ελλάδα να υλοποιήσουν παρόµοια µονοπάτια. Γιατί η πρόσβαση στο βουνό είναι δικαίωµα για όλους. Μέχρι στιγµής, όµως, µοιάζει «απαγορευµένο» για τα περισσότερα από 1.000.000 άτοµα µε κινητικές δυσκολίες (τόσα υπολογίζεται ότι υπάρχουν σήµερα στην Ελλάδα). Η Access to Nature δηµιουργήθηκε εν µέσω κορωνοϊού, όταν τα σηµερινά µέλη της, φίλοι από παλιά από διάφορα µέρη του κόσµου (Αθήνα, Πίσω Λιβάδι Πάρου, Βρυξέλλες, Λεµεσός Κύπρου, Πάρνηθα), συναντιόντουσαν διαδικτυακά.

Μετά τη σύλληψη της ιδέας για δηµιουργία του µονοπατιού ΑµεΑ, άρχισαν να δουλεύουν εντατικά: µετά τη µελέτη, ήταν απαραίτητο το τρέξιµο για εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από δεκάδες φορείς και υπουργεία. Χρειάστηκαν 5 χρόνια για ξεµπλέξουν το κουβάρι, αλλά τα κατάφεραν! Οµως, το σχέδιο κινδύνευε να µείνει σε ένα συρτάρι µέχρι το µεσηµέρι της 23ης Ιανουαρίου 2025, όταν ο Γιώργος και ο Στέφανος (ιδρυτικά µέλη της Αccess) συναντήθηκαν µε τον Πάνο Κωνσταντόπουλο, πρόεδρο του Kaizen Foundation. Αφού εξήγησαν το όραµά τους, εκείνος τους ανακοίνωσε ότι το κοινωφελές Ιδρυµα της Kaizen Gaming θα χρηµατοδοτήσει το 100% του µονοπατιού. Ετσι, το πρώτο µονοπάτι για τους ανθρώπους µε κινητικές ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα θα γίνει πραγµατικότητα.

Με στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση

H συγκίνηση των ανθρώπων του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ είναι µεγάλη κάθε φορά που βλέπουν ανθρώπους µε κινητικά προβλήµατα να σπάζουν την αποµόνωση και να ζουν αυτόνοµα µέσα στην πόλη. Οπως ένας νέος από το Αφγανιστάν, που ύστερα από ατύχηµα είχε κινητική βλάβη και έπειτα από έναν χρόνο σε πρόγραµµα αποκατάστασης και εκπαίδευσης στην ανεξάρτητη διαβίωση του Συλλόγου απέκτησε λειτουργική αυτονοµία, άρχισε να εργάζεται. Πλέον, ζει αυτόνοµα µέσα στην πόλη και ταξίδεψε στην πατρίδα του ύστερα από 10 ολόκληρα χρόνια. Ή ένας άλλος νέος µε κινητική βλάβη, ο οποίος εντάχθηκε στον Σύλλογο για συµπληρωµατική εκπαίδευση στην αυτονοµία, µπήκε στον παραολυµπιακό αθλητισµό και εξελίχθηκε σε παραολυµπιονίκη αθλητή της κολύµβησης, διατηρώντας αυτόνοµη διαβίωση. Και οι δυο τους είναι ζωντανές αποδείξεις της αποτελεσµατικότητας του έργου του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ.

Από την πρώτη µέρα της ίδρυσής του έχει υποστηρίξει περισσότερους από 4.000 άµεσους και έµµεσους ωφελούµενους εκτός από τα σταθερά του µέλη, συµβάλλοντας στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αυτονοµίας και της κοινωνικής συµµετοχής ανάπηρων ατόµων µε κινητική βλάβη, καθώς και στη σταδιακή ενσωµάτωση πρακτικών προσβασιµότητας στην τοπική κοινωνία. Σήµερα, υλοποιεί ένα ευρύ φάσµα οργανωµένων και εξειδικευµένων δράσεων που απευθύνονται αποκλειστικά σε ανάπηρα άτοµα µε κινητική βλάβη, καλύπτοντας τόσο το επίπεδο της ατοµικής υποστήριξης όσο και το επίπεδο της κοινωνικής παρέµβασης. Κεντρικό πυλώνα της λειτουργίας του, παράλληλα µε δράσεις που στοχεύουν στην ενηµέρωση και εκπαίδευση της ευρύτερης κοινωνίας, αποτελεί το Κέντρο Διηµέρευσης – Ηµερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), το οποίο εφαρµόζει δοµηµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης στην ανεξάρτητη διαβίωση. Η υποστήριξη του Kaizen Foundation θα δώσει τη δυνατότητα στον Σύλλογο να ανανεώσει τον εξοπλισµό και να αναβαθµίσει τους χώρους του, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ακόµη πιο ποιοτικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες.

Ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ισότιμη συμμετοχή

Ακόµα ένας οργανισµός που αλλάζει τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τη συµπερίληψη και την ανθρώπινη φροντίδα είναι η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών – «Πόρτα Ανοιχτή». Ιδρύθηκε το 1972, σε µια εποχή όπου οι άνθρωποι µε εγκεφαλική παράλυση παρέµεναν συχνά αόρατοι για το κοινωνικό σύνολο και χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Από την πρώτη στιγµή, ο στόχος δεν ήταν µόνο η κάλυψη ενός κρίσιµου κενού στην πρόνοια, αλλά η δηµιουργία ενός πλαισίου αξιοπρέπειας, αποδοχής και ουσιαστικής συµµετοχής. Σήµερα, στο Πρότυπο Κέντρο «Πόρτα Ανοιχτή» λειτουργεί ένα ολοκληρωµένο οικοσύστηµα φροντίδας και ενδυνάµωσης, µε 24 προγράµµατα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε 240 παιδιά, εφήβους και ενηλίκους. Από την ιατρική και θεραπευτική υποστήριξη έως την εκπαίδευση, τη δηµιουργική απασχόληση, την επαγγελµατική αποκατάσταση και την ανεξάρτητη διαβίωση, κάθε δράση υπηρετεί µια βαθύτερη ανάγκη: το δικαίωµα κάθε ανθρώπου να ζει µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αυτονοµία και πληρότητα.

Η ισότιµη συµµετοχή, όµως, δεν αρχίζει µέσα σε µια αίθουσα θεραπείας ή εκπαίδευσης. Αρχίζει πολύ νωρίτερα – από τη δυνατότητα να φτάσει κανείς εκεί. Από τη µετακίνηση που δεν θα γίνει εµπόδιο έως την ασφάλεια που επιτρέπει στην καθηµερινότητα να κυλήσει µε συνέπεια και σεβασµό. Σε αυτό το τόσο ουσιαστικό πρώτο βήµα έρχεται να συµβάλει το Kaizen Foundation. Χάρη στην υποστήριξή του, η «Πόρτα Ανοιχτή» διαθέτει ένα νέο λεωφορείο για την καθηµερινή µεταφορά παιδιών και ενηλίκων από όλο το λεκανοπέδιο Αττικής προς Πρότυπο Κέντρο της. Αυτό που κάποιοι από εµάς θα ονοµάζαµε καθηµερινό «πηγαινέλα» και θα το αναφέραµε ίσως µε λίγη απαξίωση, για κάποιους άλλους είναι η διαδροµή προς την ανεξαρτησία και µια ζωή µε περισσότερες ευκαιρίες.

Τελικά, οι ιστορίες που αλλάζουν ζωές δεν γράφονται µόνο µε µεγάλα λόγια ή θεαµατικές κινήσεις. Γράφονται καθηµερινά, αθόρυβα και ουσιαστικά, σε ένα µονοπάτι που ανοίγει για όλους, σε έναν χώρο που γίνεται πιο λειτουργικός, σε µια διαδροµή που οδηγεί µε ασφάλεια στον προορισµό της. Εκεί είναι που η προσφορά αποκτά πραγµατικό νόηµα – όταν δεν στηρίζει απλώς ανθρώπους, αλλά ανοίγει δρόµους για να προχωρήσουν µπροστά. Και τότε δεν αλλάζει µόνο η καθηµερινότητα κάποιων ανθρώπων «αόριστων» – γίνεται καλύτερη µια ολόκληρη κοινωνία.