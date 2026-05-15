Δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία της, η Spotawheel γιορτάζει μια δεκαετία ανάπτυξης, καινοτομίας και αλλαγής στην αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, έχοντας ως αποστολή να φέρει περισσότερη διαφάνεια, ποιότητα και εμπιστοσύνη σε μία από τις πιο δύσκολες αγορές για τον καταναλωτή.

Από μια υπηρεσία ανεξάρτητου τεχνικού ελέγχου έως μία από τις πιο καινοτόμες πλατφόρμες αγοράς και flexible leasing μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ευρώπη, η Spotawheel επένδυσε από την πρώτη ημέρα στη λύση ενός πραγματικού προβλήματος: της αβεβαιότητας γύρω από το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Με παρουσία πλέον σε Ελλάδα, Ρουμανία και Πολωνία, η εταιρεία δημιούργησε σύγχρονα κέντρα ελέγχου και προετοιμασίας οχημάτων, επενδύοντας στην τεχνολογία, στη βιομηχανική διαδικασία και σε νέα standards ποιότητας για την αγορά.

Σήμερα, η Spotawheel έχει πραγματοποιήσει:

περισσότερους από 300.000 τεχνικούς ελέγχους,

περισσότερες από 700.000 ώρες προετοιμασίας αυτοκινήτων,

πάνω από 35.000 οδηγούς που κινούνται με ασφάλεια,

και πάνω από 1 δισεκατομμύριο ασφαλή χιλιόμετρα στον δρόμο.

Με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας της, η Spotawheel παρουσιάζει επίσης ένα επετειακό brand video με αφήγηση της Ζέτα Μακρυπούλια και κεντρικό μήνυμα:

«Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου.»

Παράλληλα, η Spotawheel έχει συγκεντρώσει συνολικά περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση, επιταχύνοντας την ανάπτυξή της και ενισχύοντας τη θέση της ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες mobility και automotive technology στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Ο CEO της Spotawheel, Χάρης Αρβανίτης, δήλωσε:

«Ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια με μια πολύ απλή σκέψη: ότι ο κόσμος αξίζει περισσότερη αλήθεια και λιγότερο άγχος όταν αγοράζει αυτοκίνητο. Από την Spotmechanic μέχρι τη Spotawheel του σήμερα, προσπαθούμε καθημερινά να λύνουμε πραγματικά προβλήματα με διαφάνεια, τεχνολογία και ουσιαστική υποστήριξη προς τον οδηγό. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι πόσο μεγαλώσαμε — αλλά ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μάς εμπιστεύτηκαν για μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής τους. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι κάτι που θέλουμε να κερδίζουμε ξανά, κάθε μέρα.»

Το επετειακό video συνοδεύει μια νέα επικοινωνιακή περίοδο για την εταιρεία, με δύο μεγάλες anniversary προσφορές που εκφράζουν τη νέα θέση της Spotawheel στην αγορά: την πρόσβαση σε πιο premium αυτοκίνητα με πιο προσιτό και ασφαλή τρόπο.

Οι επετειακές προσφορές των 10 χρόνων

Premium εμπειρία, πιο προσιτή από ποτέ

Με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας της, η Spotawheel προσφέρει έως και 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα.

Η νέα καμπάνια επανατοποθετεί το premium αυτοκίνητο όχι ως μακρινή πολυτέλεια, αλλά ως μια πιο έξυπνη και προσιτή επιλογή για περισσότερους ανθρώπους — ένα πραγματικό “upgrade hack” για τον σύγχρονο οδηγό.

Περισσότερη ασφάλεια για τον δανειολήπτη

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσιάζει πρόγραμμα εγγύησης επαναγοράς, δίνοντας στους οδηγούς μια πραγματική λύση σε περίπτωση που κάτι δυσκολέψει στο μέλλον.

Η Spotawheel προσφέρει:

χρηματοδότησης με έκπτωση έως και 2.600€, καθώς και εγγύηση επαναγοράς του οχήματος, ώστε ο πελάτης να μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του με μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιχειρεί να φέρει περισσότερη ευελιξία και ψυχική ηρεμία σε μια αγορά που παραδοσιακά συνδεόταν με άγχος, υψηλό ρίσκο και μακροχρόνιες δεσμεύσεις.

Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Spotawheel συνεχίζει να επενδύει σε μια διαφορετική φιλοσοφία για το αυτοκίνητο: πιο ποιοτικό, πιο προσιτό και πιο ανθρώπινο.

