Μια διαφορετική και βαθιά ανθρώπινη προσέγγιση γύρω από την πολυτάραχη ζωή και την κληρονομιά της Μέριλιν Μονρόε επιχειρεί να αναδείξει το νέο ντοκιμαντέρ «End of the Cycle».

Η ταινία εστιάζει στην άγνωστη για πολλούς, αλλά εξουθενωτική μάχη της θρυλικής ηθοποιού με την ενδομητρίωση, επαναπροσδιορίζοντας την εικόνα που είχε διαμορφώσει η κοινή γνώμη για εκείνη κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Στο εγχείρημα αυτό συμμετέχουν γνωστές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού και αθλητικού χώρου, όπως η Amy Schumer, η Julianne Hough, η ηθοποιός Janel Parrish και η Ολυμπιονίκης Brittany Brown.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, τα σοβαρά συμπτώματα της χρόνιας αυτής πάθησης ενδέχεται να αποτελούν το «κλειδί» πίσω από τις πολλαπλές αποβολές που υπέστη η Μονρόε, τις συχνές νοσηλείες της, αλλά και τη φήμη της ως «δύσκολης» συνεργάτιδας στα κινηματογραφικά πλατό.

Η συν-σκηνοθέτιδα της ταινίας, Σάμι Τζέι, η οποία διαγνώστηκε και η ίδια με τη νόσο, επεσήμανε κατά την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ ότι η παρουσίαση της σταρ όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε ελλιπής.

Τόνισε μάλιστα πως η πρωταγωνίστρια του «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθές» βίωσε τον έντονο σωματικό και ψυχολογικό πόνο σε συνθήκες απόλυτης απομόνωσης, σε μια εποχή που η κοινωνία δεν επέτρεπε ανοιχτές συζητήσεις για τέτοια θέματα υγείας.

Η διάγνωση της Μονρόε έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά και από τον συγγραφέα Anthony Summers στο βιογραφικό του βιβλίο «Goddess», μέσα από μαρτυρίες του προσωπικού γιατρού της ηθοποιού.

Η πάθηση, για την οποία δεν υπήρχαν τότε σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι, επηρέασε καταλυτικά κάθε πτυχή της ζωής της, συμβάλλοντας στην κατάρρευση των γάμων της και στην αδυναμία της να τεκνοποιήσει.

Προκειμένου να διαχειριστεί τον καθημερινό πόνο, η Μονρόε κατέφευγε ολοένα και συχνότερα στη χρήση ισχυρών παυσίπονων και ηρεμιστικών, γεγονός που σταδιακά οδήγησε σε σοβαρή εξάρτηση από φαρμακευτικές ουσίες.

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά τεκμήρια που παρουσιάζονται είναι ένα χειρόγραφο σημείωμα που η ίδια είχε κολλήσει στο σώμα της πριν από μια χειρουργική επέμβαση το 1952.

Στο μήνυμα αυτό, η Μονρόε απηύθυνε έκκληση στον χειρουργό της να προστατεύσει τη γονιμότητά της, ζητώντας του με αγωνία να μην προχωρήσει σε αφαίρεση των ωοθηκών της, αποκαλύπτοντας έτσι τον έντονο πόθο της να γίνει μητέρα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννηση της κορυφαίας σταρ, το ντοκιμαντέρ υπογραμμίζει τη μικρή ιατρική πρόοδο που έχει σημειωθεί έκτοτε στην αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης.

Παρά το γεγονός ότι η νόσος επηρεάζει σήμερα περίπου 200 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως προκαλώντας φλεγμονές και υπογονιμότητα, η οριστική θεραπεία παραμένει ανύπαρκτη και η διάγνωση εξακολουθεί να απαιτεί χειρουργική επέμβαση.