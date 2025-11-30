«Ήμουν το είδος του κοριτσιού που θα έβρισκαν νεκρό σε ένα υπνοδωμάτιο με ένα άδειο μπουκάλι υπνωτικών στο χέρι». Με αυτή τη φράση, το 1954, η Μέριλιν Μονρόε —η πιο διάσημη γυναίκα του πλανήτη— είχε περιγράψει με ανατριχιαστική ακρίβεια το τέλος της, οκτώ χρόνια πριν βρεθεί νεκρή από φαινομενική υπερβολική δόση βαρβιτουρικών.

Περισσότερο από έξι δεκαετίες μετά, το μυστήριο γύρω από τον θάνατο της σταρ του Χόλιγουντ, μοντέλου και παγκόσμιου συμβόλου του σεξ, εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα και θεωρίες συνωμοσίας.

Τρεις φορές παντρεμένη και ισάριθμες διαζευγμένη, η Μονρόε έζησε τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής της σε κατάσταση αποδιοργάνωσης, συντετριμμένη από το βάρος της ίδιας της φήμης της.

Το ερώτημα παραμένει: αυτοκτόνησε πράγματι στα 36 της ή κρύβεται κάτι πιο σκοτεινό πίσω από τον θάνατό της;

Οι θεωρίες για τη δολοφονία και οι σχέσεις με τους Κένεντι

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο The Last Days of Marilyn Monroe του πολυδιαβασμένου συγγραφέα Τζέιμς Πάτερσον και της Ίμοτζεν Έντουαρντς-Τζόουνς, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της στις 4 Αυγούστου 1962.

Η Μονρόε φέρεται να είχε μια «βίαιη αντιπαράθεση» την ίδια ημέρα με τον υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι, κατηγορώντας τον ότι την εγκατέλειψε. Ο αστυνομικός Τζακ Κλέμονς, που έφτασε πρώτος στο σπίτι της, δήλωσε πως ήταν «η πιο προφανώς σκηνοθετημένη σκηνή θανάτου» που είχε δει ποτέ.

Η οικονόμος της, Γιούνις Μάρεϊ, σε συνέντευξή της το 1985 στο BBC, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι γνώριζε περισσότερα απ’ όσα είχε αποκαλύψει, λέγοντας: «Γιατί πρέπει να συνεχίζω να το καλύπτω αυτό;»

Η νεκροψία δεν πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής ιατροδικαστή, αλλά από έναν νεότερο συνάδελφό του, ο οποίος αργότερα παραδέχτηκε ότι δεν έκανε όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Ο Πάτερσον και οι υποψίες για συγκάλυψη

Ο Πάτερσον δήλωσε στο Hollywood Reporter ότι η Μονρόε «κινιόταν σε πολύ επικίνδυνα νερά», έχοντας σχέσεις με τον πρόεδρο Τζον Κένεντι, τον αδελφό του Ρόμπερτ, τον Φρανκ Σινάτρα και πρόσωπα που συνδέονταν με τη Μαφία. «Είχε επικίνδυνες πληροφορίες», είπε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι ίσως αυτό της κόστισε τη ζωή.

Η είδηση του θανάτου της έκανε τον γύρο του κόσμου. Ο σερ Λόρενς Ολίβιε, που είχε συμπρωταγωνιστήσει μαζί της στην ταινία The Prince and the Showgirl το 1957, δήλωσε: «Ήταν το απόλυτο θύμα της δημοσιότητας και της εκμετάλλευσης».

Τα τελευταία χρόνια και η υπόθεση των ηχογραφήσεων

Τους τελευταίους μήνες της ζωής της, η Μονρόε αντιμετώπιζε σοβαρή κατάθλιψη, εξάρτηση από φάρμακα και προβλήματα υγείας. Τον Μάιο του 1962 τραγούδησε στον πρόεδρο Κένεντι στα γενέθλιά του, προκαλώντας σάλο και φήμες για τη σχέση τους.

Λίγο αργότερα απολύθηκε από την ταινία Something’s Got to Give, που έμελλε να είναι η τελευταία της. Οι υποψίες για τη δολοφονία της στηρίζονται και στους ισχυρισμούς του πρώην ντετέκτιβ Φρεντ Οτάς, ο οποίος υποστήριξε ότι του ζητήθηκε να τοποθετήσει μικρόφωνο στο σπίτι της. Οι ηχογραφήσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, εξαφανίστηκαν μετά τον θάνατό της.

Οι τελευταίες ώρες της ζωής της

Το βράδυ της 4ης Αυγούστου, η Μονρόε επρόκειτο να δειπνήσει στο σπίτι του Πίτερ Λόφορντ, αλλά όταν εκείνος της τηλεφώνησε, άκουσε τη φωνή της αλλοιωμένη και ανησύχησε. Εκείνη του είπε: «Πες αντίο στον πρόεδρο, στον Πατ και στον εαυτό σου, γιατί είσαι καλό παιδί».

Λίγες ώρες αργότερα, η οικονόμος της βρήκε την πόρτα του υπνοδωματίου κλειδωμένη και ειδοποίησε τον ψυχίατρό της, Ραλφ Γκρίνσον. Εκείνος έσπασε το παράθυρο και τη βρήκε νεκρή στο κρεβάτι, κρατώντας ακόμη το τηλέφωνο στο χέρι. Δίπλα της υπήρχαν άδεια φιαλίδια με υπνωτικά χάπια.

Αμφιβολίες και ανεπίλυτα ερωτήματα

Η εικόνα του σώματος, σύμφωνα με τον Κλέμονς, δεν παρέπεμπε σε αυτοκτονία, ενώ τα χάπια ήταν τακτοποιημένα με τρόπο «υπερβολικά προσεγμένο». Η Μάρεϊ αργότερα παραδέχθηκε ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι είχε επισκεφθεί τη Μονρόε την ημέρα του θανάτου της, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι γιατρός και ασθενοφόρο είχαν φτάσει στο σπίτι όσο εκείνη ήταν ακόμη ζωντανή.

Η νεκροψία, που έγινε από τον Δρ. Τόμας Νογκούτσι, έδειξε υψηλά επίπεδα βαρβιτουρικών, χωρίς ίχνη βίας ή ενέσεων. Ο ίδιος παραδέχθηκε αργότερα ότι δεν ολοκλήρωσε πλήρως τις εξετάσεις. Κάποιοι υποστήριξαν ότι ο συνδυασμός φαρμάκων που της χορηγήθηκε ήταν μοιραίος και ότι οι γιατροί της επιχείρησαν να παρουσιάσουν τον θάνατό της ως αυτοκτονία.

Οι μεταγενέστερες έρευνες

Παρά τις επανειλημμένες θεωρίες περί δολοφονίας για να σιγήσει η Μονρόε σχετικά με τους αδελφούς Κένεντι, οι αρχές του Λος Άντζελες επανεξέτασαν την υπόθεση τη δεκαετία του 1980. Ο τότε εισαγγελέας Τζον Βαν ντε Κάμπ δήλωσε ότι τα στοιχεία οδηγούσαν είτε σε αυτοκτονία είτε σε ατύχημα από υπερβολική δόση.

Σύμφωνα με το πόρισμα, ένα σενάριο δολοφονίας θα απαιτούσε «μαζική συνωμοσία» που θα εμπλέκε το σύνολο των αστυνομικών και ιατροδικαστικών αρχών. Καμία αξιόπιστη απόδειξη δεν εντοπίστηκε που να στηρίζει τη θεωρία περί εγκλήματος.

Το βιβλίο The Last Days of Marilyn Monroe των Τζέιμς Πάτερσον και Ίμοτζεν Έντουαρντς-Τζόουνς κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Century, θυγατρική της Penguin.

Πηγή: Daily Mail