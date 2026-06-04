Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο επεξεργάζονται, σε στενό συντονισμό με το Κίεβο, ένα σχέδιο προσέγγισης της Μόσχας με στόχο την επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους που παρακολουθούν τις διεργασίες, αξιωματούχοι των τριών χωρών εξετάζουν τη δυνατότητα συνομιλιών στις οποίες θα συμμετάσχουν τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία.

Το ζήτημα έχει ήδη τεθεί σε επαφές με Ουκρανούς αξιωματούχους, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκτιμούν ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις για μια νέα διπλωματική πρωτοβουλία. Οι συζητήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές προσπάθειες διαμεσολάβησης φαίνεται να έχουν περιέλθει σε στασιμότητα, ενώ στο πεδίο των επιχειρήσεων η κατάσταση παραμένει αδιέξοδη.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες θεωρούν ότι η πρόσφατη δυναμική ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, η Ρωσία αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βάθος ρωσικού εδάφους έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες.

Πηγές αναφέρουν ότι στο εσωτερικό της ρωσικής εξουσίας καταγράφεται αυξανόμενη δυσαρέσκεια για το κόστος του πολέμου, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τη στάση της Μόσχας στις επόμενες φάσεις των διπλωματικών διεργασιών.

Το «μπαλάκι» στο Κίεβο για τις διαπραγματεύσεις

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προσπαθούν να αξιοποιήσουν το τρέχον παράθυρο ευκαιρίας πριν από τον επόμενο χειμώνα, όταν η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών υποδομών. Στόχος τους είναι να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση που θα μπορούσε να πλήξει το ηθικό του ουκρανικού πληθυσμού.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε έμμεσα τον αυξημένο συντονισμό με την Ευρώπη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ. Σε ανάρτησή του υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται τη δική της φωνή, τη δική της θέση και τη δική της συμβολή σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που μπορούν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου».

Ωστόσο, διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η απόφαση για την έναρξη συνομιλιών με τη Μόσχα ανήκει αποκλειστικά στην ουκρανική ηγεσία. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν σκοπεύουν να ασκήσουν πίεση στον Ζελένσκι για να αποδεχθεί στρατηγική με την οποία δεν συμφωνεί.

Επιφυλάξεις για τη ρωσική στάση

Παρά τη συζήτηση για πιθανές συνομιλίες, παραμένουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς το αν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί με Ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους έχει κατηγορήσει ότι υποστηρίζουν ενεργά τις ουκρανικές επιθέσεις. Η Μόσχα εξακολουθεί να θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον βασικό συνομιλητή για μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ρωσικές απαιτήσεις.

Ο ίδιος ο Πούτιν, πάντως, άφησε πρόσφατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επαφών με Ευρωπαίους πολιτικούς, δηλώνοντας ότι η ρωσική πλευρά θα εξετάσει εάν μπορεί να εμπιστευθεί πιθανούς συνομιλητές από τη Δυτική Ευρώπη.

Διαφωνίες γύρω από τη νέα στρατηγική

Δεν λείπουν, ωστόσο, οι επικριτικές φωνές εντός της Ευρώπης. Ορισμένοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η παρούσα συγκυρία δεν προσφέρεται για διαπραγματεύσεις, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να προβάλλει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, περιλαμβανομένης της παραχώρησης εδαφών που δεν βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Κατά την άποψή τους, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας με περισσότερα οπλικά συστήματα και στην αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Επισημαίνουν ακόμη ότι η πίεση για διαπραγματεύσεις πρέπει να κατευθύνεται προς τη Μόσχα και όχι προς το Κίεβο, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες της Ρωσίας και τις απώλειες που καταγράφει στο μέτωπο.

Η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αντικατοπτρίζει την προσπάθεια της Ευρώπης να διαμορφώσει πιο ενεργό και αυτόνομο ρόλο στη διαχείριση της μεγαλύτερης πολεμικής σύγκρουσης που έχει γνωρίσει η ήπειρος τις τελευταίες δεκαετίες.