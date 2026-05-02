Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την 35η αγωνιστική της Premier League, σε μία μάχη με φόντο την τρίτη θέση.

Οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζουν μια κίνηση που ξεπερνά την αντιπαλότητα, καλώντας σε χειροκρότημα για τον Ντιόγκο Ζότα στο 20ό λεπτό του ντέρμπι.

Η ιδέα, που μετέφερε ο Ντέιβιντ ΜακΝτόνελ, βάζει τους «Κόκκινους Διαβόλους» μπροστά σε μια επιλογή με συμβολισμό και συναίσθημα.

Το ποδόσφαιρο, άλλωστε, έχει δείξει ξανά το ανθρώπινο πρόσωπό του: όπως τότε στο Άνφιλντ, όταν οι οπαδοί της Λίβερπουλ χειροκρότησαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 7ο λεπτό, για την απώλεια του παιδιού του, σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές των τελευταίων ετών. Ένα ντέρμπι που ίσως γραφτεί αλλιώς.

Ένα ντέρμπι που θα «γραφτεί» στην ιστορία και μία συμβολική κίνηση που αναμένεται να μείνει χαραγμένη στις μνήνες όλων.