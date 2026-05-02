Πίσω από τις κλειστές πόρτες λέγονται πολλά. Και συνήθως έρχονται πολύ αργότερα (τα όποια) θέματα στην επιφάνεια. Είναι ξεκάθαρο πως δεν επρόκειτο για μια εθιμοτυπική συζήτηση αυτή ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί, βλέπει πως το καράβι μπάζει νερά. Ακόμη περισσότερο, αντιλαμβάνεται πως αλλιώς έπαιζε η ομάδα πριν από περίπου δύο μήνες και εντελώς διαφορετικά τις τελευταίες εβδομάδες. Εδώ μιλάμε για μια άνευ προηγουμένου κατάρρευση. Με αποκορύφωμα την απώλεια του Κυπέλλου και όσα απόνερα έφερε η αποτυχία στον Βόλο.

Να δεχθούμε πως η διοίκηση στηρίζει τον ρουμάνο προπονητή; Καμιά αντίρρηση. Προφανώς και θα βγει προς τα έξω η καραμέλα πως «δεν έχει κλείσει τον κύκλο του ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ» και πολλά ακόμη που τόσο μοιάζουν μεταξύ τους. Λες και θέλουν όλοι να κρύψουν το πρόβλημα κάτω από ένα χαλί που σε προδιαθέτει να το πετάξεις από μπροστά σου γιατί πολύ απλά σου θυμίζει όσα δεν έκανες.

Ας κοιταχθούν όλοι στον ΠΑΟΚ στα μάτια. Ιβάν και Ραζβάν. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος; Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό. Πριν από κάμποσο διάστημα η διοίκηση αποφάσισε να ρίξει χρήμα στην αγορά προκειμένου να δελεάσει τον Ζαφείρη και ο διεθνής μέσος να γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης. Μολονότι δεν πρόκειται για ελληνική έκδοση του… Μέσι, ο Ζαφείρης έχει ταλέντο και είναι εν ενεργεία διεθνής. Πόσο τον εμπιστεύεται ο προπονητής;

Στον αντίποδα βλέπουμε μεταγραφικές επιλογές τύπου Γερεμέγεφ, που ναι μεν προσφέρει γκολ ο σουηδός φορ, ήταν όμως ο τρίτος κυνηγός στον Παναθηναϊκό και τον άφησαν από το Κορωπί να φύγει. Ο Τάισον που θεωρείται βασικός και αναντικατάστατος, έχει τα χρονάκια του. Βολιάκο, Ιβανούσετς, Λόβρεν και Μπιάνκο, πόσο προσφέρουν και ποιος ποντάρει σε αυτούς στον Δικέφαλο;

Ο ΠΑΟΚ χωρίς αμφιβολία βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Εως τώρα ζούσε για να βγάζει παίκτες και να τους παραχωρεί. Ενα «εργοστάσιο» πολύ αξιόλογων άσων, από τον Τζίμα και τον Κουλιεράκη έως τον Κωνσταντέλια, τον Μιχαηλίδη και τον Χατσίδη. Ο Λουτσέσκου απέδειξε πως είχε τον τρόπο να εξελίξει τα παιδιά αυτά και να τα φτάσει στο πιο υψηλό επίπεδο. Το κυνήγι του πρωταθλητισμού, ωστόσο, υπαγορεύει και την επίτευξη ηχηρών μεταγραφών. Τις θέλει ο Ρουμάνος; Κι αν ναι, έχει την ίδια ατζέντα με τη διοίκηση; Ερωτήματα που προφανώς και ζητούν απάντηση αυτά τα τελευταία 24ωρα στην Τούμπα.