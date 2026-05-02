Πώς υποδέχτηκαν στη Σαουδική Αραβία την είδηση της πρόσληψης του Γιώργου Δώνη ως ομοσπονδιακού προπονητή ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου; Με τρεις λέξεις που δείχνουν τι πιστεύουν για εκείνον ή για την ακρίβεια, πόσο πιστεύουν σε εκείνον. «The Greek Mind» τον αποκαλούν τα media της χώρας. Προπονητική ιδιοφυΐα τον θεωρούν σε ολόκληρη τη χώρα με την πορεία που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Αλ-Χιλάλ, Αλ-Ουάχντα, Αλ-Φατέχ και Αλ-Καλίτζ οι ομάδες στις οποίες έχει δουλέψει ο Δώνης, ο οποίος έχει κατακτήσει τίτλους στη χώρα. Το King Salman Cup το 2015, το Crown Prince Cup τη σεζόν 2015-2016 και το Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας την ίδια περίοδο.

Είναι οι τίτλοι εκείνοι που τον έφεραν να αποτελεί πλέον τον έλληνα προπονητή που θα βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο; Οχι, ειδικά αν δούμε πως εκείνοι ήρθαν πριν από μία δεκαετία. Ο Δώνης από τότε έφυγε, ήρθε στην Ελλάδα και επέστρεψε ξανά τα τελευταία χρόνια στη χώρα που μοιάζει με δεύτερη πατρίδα του.

Είναι όμως η ποιότητα ποδοσφαίρου των ομάδων στις οποίες έχει δουλέψει εκείνη που του έφερε την πρόταση και τελικά τη θέση του εκλέκτορα της εθνικής ομάδας. Και την ευκαιρία να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού. Είναι και η άποψη των παικτών με τους οποίους δουλεύει αυτή που τον κάνει άνθρωπο της εμπιστοσύνης για την Ομοσπονδία.

Μόνο συμπάθειες

Σε όποια ομάδα και αν δούλεψε ο Δώνης, έχει αφήσει μόνο συμπάθειες σε ποδοσφαιριστές. Από τον Ηλυσιακό, την ΑΕΛ και τον ΠΑΟΚ έως τον Παναθηναϊκό, την Αλ-Χιλάλ και την Αλ Καλίτζ, οι παίκτες που έχουν συνεργαστεί με τον 56χρονο προπονητή έχουν να λένε για την πολύ καλή επαφή που είχε μαζί τους. Και είναι αρκετοί οι παίκτες που αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν στη Σαουδική Αραβία (στην Αλ Καλίτζ φτιάχτηκε ελληνική… παροικία), θέλοντας να δουλέψουν μαζί του και να εξελιχθούν.

Και πράγματι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Δώνη είναι η εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Το έκανε σε μεγάλο βαθμό όταν είχε αναλάβει τις τύχες του Παναθηναϊκού και είχε αναγκαστεί να δουλέψει με πολλά νεαρά παιδιά, μιας και υπήρχε απαγόρευση μεταγραφών άνω των 23 ετών.

Τα δάκρυα και η καταξίωση

Η προπονητική πορεία του Γιώργου Δώνη δεν είχε μονάχα τη χλιδή που απέκτησε τα τελευταία χρόνια, τα πολλά χρήματα και τις ανέσεις που του παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή. Ολα ξεκίνησαν από τα χαμηλά στρώματα, όταν ο Δώνης μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ανέλαβε τις τύχες του Ηλυσιακού, που αγωνιζόταν στη Δ’ Εθνική. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η καλή… καριέρα από το ξεκίνημα φαίνεται. Σε δύο σεζόν ο Δώνης ανέβασε ισάριθμες φορές τον Ηλυσιακό και τον έφερε στη Β’ Εθνική. Ακολούθησε η Λάρισα και εκεί έγραψε ιστορία. Το 2006 προκρίθηκε στο Ιντερτότο, το 2007 κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό και την επόμενη περίοδο προκρίθηκε στους ομίλους του Κυπέλλου UEFA αποκλείοντας την Μπλάκμπερν Ρόβερς (2-0, 1-2), την ομάδα που αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ακολούθησαν πολλοί σταθμοί στην καριέρα του Δώνη. Το μεγάλο βήμα από τη Λάρισα στην ΑΕΚ, που δεν πήγε καλά, ο Ατρόμητος που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο της ιστορίας του και έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ, ο ΑΠΟΕΛ και το πρώτο του πρωτάθλημα εκεί, η εμπειρία σε ομίλους Champions League, η πρώτη απόπειρα στη Σαουδική Αραβία μέσω Αλ-Χιλάλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω Σάρτζα. Ξανά ΑΠΟΕΛ, πριν αναλάβει τις τύχες της αγαπημένης του ομάδας. Του Παναθηναϊκού. Αξέχαστη θα μείνει η ατάκα του για τα «μαθήματα παναθηναϊκής ιστορίας», ασύγκριτη θα μείνει η εικόνα του να κλαίει μετά την πρόκριση σε ένα ματς Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Η επιστολή απόλυσης

Αλλά το όνειρό του να μείνει στον Παναθηναϊκό για χρόνια και να στεφθεί πρωταθλητής χάθηκε ένα βράδυ, στα μισά της δεύτερης σεζόν του, όταν βρισκόταν στο σπίτι του. Είναι η στιγμή που χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού του και όταν ανοίγει η σύζυγός του αντικρίζει τον οδηγό του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος μετέφερε μια επιστολή. Μια επιστολή η οποία έγραφε «σ’ ευχαριστούμε πολύ, το καλοκαίρι χωρίζουν οι δρόμοι μας», υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Ο τρόπος που αποχώρησε δεν άξιζε σε έναν άνθρωπο που αγαπούσε τον Παναθηναϊκό όσο λίγοι, αλλά η συνέχεια τον έφερε εδώ που είναι σήμερα.

Ενα μικρό πέρασμα από το Ισραήλ και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στη συνέχεια ο δρόμος και πάλι για την Αραβία. Αλ-Ουάχντα, Αλ-Φατέχ, Αλ-Ουάχντα και Αλ-Καλίτζ τα τελευταία πέντε χρόνια, μέχρι να έρθει η άκρως τιμητική πρόταση για να αναλάβει τη μουντιαλική Σαουδική Αραβία. Ο Δώνης πριν από μερικά χρόνια δεν ήθελε να ακούει για εθνικές, γιατί ήθελε την καθημερινή τριβή σε ομάδες. Τα χρόνια περνάνε και οι ευκαιρίες για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έρχονται συχνά. Οπως και προτάσεις όπως αυτή, αφού λέγεται ότι το συμβόλαιό του θα φτάνει – μαζί με τους συνεργάτες του – τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.