Ελλάδα και Γερμανία επιβεβαίωσαν τη στενή τους συνεργασία στη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στο Βερολίνο, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας. Κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, κυριάρχησαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν σύμπτωση απόψεων ως προς τη μη εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Κόλπο, ενώ συζητήθηκαν η στήριξη της Κύπρου, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και οι πιθανές νέες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.

Οι υπουργοί Εξωτερικών επανέλαβαν ότι οι χώρες τους δεν προτίθενται να εμπλακούν στη σύγκρουση γύρω από το Ιράν. «Η θέση της Ελλάδας ήταν από την αρχή σαφής, δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο (…) Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των ναυτικών μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Κόλπο και των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται ουσιαστικά εγκλωβισμένα στην περιοχή», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Κάλεσε επίσης όλα τα εμπλεκόμενα μέρη «να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα δεν αφορά μόνο τις τιμές του πετρελαίου, αλλά συνδέεται άμεσα με την επισιτιστική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή σε παγκόσμιο επίπεδο. «Προέχει να επιστρέψουμε στη διπλωματία ώστε να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας – κάθε απειλή εναντίον της είναι μη ανεκτή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ

Η ελληνική πλευρά αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, λαμβάνοντας υπόψη τη ναυτική ισχύ της χώρας. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «δεν είναι δυνατόν να υπάρχει οποιαδήποτε απειλή για τα πλοία» και πρότεινε μια «ευρύτερη, οικονομική συμμαχία για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» σε συνεργασία με τις χώρες του Κόλπου και το Ιράν. Μια βιώσιμη λύση, πρόσθεσε, μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Διπλωματικές πηγές χαρακτήριζαν τις εισηγήσεις για στρατιωτική συνοδεία των πλοίων «ανώριμες» και «μη επεξεργασμένες», επισημαίνοντας ότι θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν τα πλοία και τα πληρώματά τους. Τόνιζαν ακόμη ότι «υποτιμήθηκε η επίδραση του ελέγχου του Ορμούζ» στη διεθνή σταθερότητα.

Κοινή στάση Ελλάδας – Γερμανίας

Από την πλευρά του, ο Γιόχαν Βάντεφουλ υπογράμμισε ότι είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας και της Ευρώπης να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η χώρα του «δεν θα συμμετάσχει» σε ένοπλη σύγκρουση. «Μπορούμε να εγγυηθούμε ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή μόνο στο πλαίσιο μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας με τις χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

Ο Γερμανός υπουργός σημείωσε ότι απαιτείται υπομονή, ενώ ελληνικές διπλωματικές πηγές υπογράμμιζαν πως δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η εξέλιξη της σύγκρουσης, αλλά «θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα πιθανά βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα σενάρια».

Ανησυχία για Λίβανο και Δυτική Όχθη

Κατά τη συνάντηση, οι δύο υπουργοί διαπίστωσαν κοινή οπτική και για την κατάσταση στον Λίβανο και στη Δυτική Όχθη. «Εκφράζουμε την στήριξή μας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και τασσόμαστε υπέρ των προσπαθειών του Λιβάνου για την διατήρηση της σταθερότητας, αλλά και της βούλησης του νέου προέδρου Ζοζέφ Αούν για διεξαγωγή απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Η ελληνική πλευρά θεωρεί εξαιρετικά επικίνδυνη μια πιθανή χερσαία επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κύμα εξτρεμισμού. Αντίστοιχα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του Βερολίνου, τονίζοντας ότι μια μείζων ισραηλινή επίθεση θα επιδείνωνε δραματικά τις ήδη δυσμενείς ανθρωπιστικές συνθήκες.

Η θέση της Ελλάδας για το Παλαιστινιακό

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε επίσης ανησυχία για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη και τον κίνδυνο δημιουργίας αρνητικών τετελεσμένων. «Η μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη λύση είναι η μόνιμη ειρήνη μέσω της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους που θα εγγυάται όμως πλήρως και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και ιδίως την ασφάλεια του Ισραήλ», ανέφερε. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής «ώστε να μπορεί ωφέλιμα και αποτελεσματικά να αναλάβει την διοίκηση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης».

Ανεπηρέαστος ο ελληνικός τουρισμός

Ελληνικές διπλωματικές πηγές εκφράζουν την εκτίμηση ότι η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δεν θα επηρεάσει τον τουρισμό στην Ελλάδα ενόψει της θερινής περιόδου. Όπως σημειώνουν, η θετική εικόνα στον κλάδο παραμένει σταθερή, χάρη στην ουσιαστική ασφάλεια που παρέχει η χώρα και στην «παράσταση ασφάλειας» που έχει εμπεδώσει διεθνώς.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Τουρκία έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για πρόσφατες κινήσεις των ελληνικών δυνάμεων, ωστόσο οι εταίροι της Ελλάδας αντιλαμβάνονται πλήρως ότι, υπό καθεστώς πολέμου, είναι αυτονόητη η ενισχυμένη προστασία της χώρας.