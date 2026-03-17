Η Ελλάδα «δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο», δήλωσε ο επικεφαλής της Ελληνικής εξωτερικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ στο Βερολίνο. Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα αποδοκιμάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων.

Όπως επισήμανε, οι επιθέσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων, ενώ δημιουργούν και σοβαρό οικολογικό ζήτημα, με κίνδυνο επικείμενης περιβαλλοντικής καταστροφής.

Έκκληση για ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων», σημειώνοντας πως η ασφάλεια της ηπείρου είναι αδιαίρετη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα γεγονότα των τελευταίων τεσσάρων ετών λειτούργησαν ως καταλύτης για την αναπροσαρμογή πολιτικών και την επιτάχυνση αποφάσεων, με στόχο μια στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και ισχυρότερη Ευρώπη.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο της Γερμανίας σε αυτή την πορεία, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη».

Ακολουθεί λόκληρη η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη:

«Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται.

Επιπλέον, αποδοκιμάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων που λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους νομιμότητας.

Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και επιπλέον οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται στη Μεσόγειο, θέτουν ένα πάρα πολύ σοβαρό οικολογικό ζήτημα για επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Η ασφάλεια της Ηπείρου μας είναι αδιαίρετη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια συγκλόνισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτούργησαν ως καταλύτης, αναπροσαρμόζοντας πολιτικές και επιταχύνοντας αποφάσεις, έτσι ώστε να καταστεί η Ευρώπη στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και ισχυρότερη.

Ο ρόλος της Γερμανίας σε αυτό το επίπεδο ως μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη είναι απολύτως καθοριστικός.»