Ανατροπές στο χάρτη των φορο-προστίμων που επιβάλλονται σε όσους υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο βρίσκεται στη Βουλή.

Με τις νέες ρυθμίσεις «κουρεύονται» έως και 80% τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ, με τη νέα διάταξη να εφαρμόζεται αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι πράξεις επιβολής προστίμων που έχουν εκδοθεί για παραβάσεις από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται και τα πρόστιμα διαγράφονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές, επιστρέφονται.

Παράλληλα δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων εφόσον το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ ενώ καταργούνται τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου.

Οι αλλαγές

Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις ο χάρτης των προστίμων για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων διαμορφώνεται ως εξής:

1. Πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση. Επιβάλλεται:

– Σε φορολογούμενους που παραλείπουν να υποβάλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση. Παράβαση συνιστούν ιδίως:

α) η μη υποβολή ή η ελλιπής υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, και των δηλώσεων παρακράτησης φόρου,

β) η παράλειψη υποβολής ή η ελλιπής υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος,

γ) η παράλειψη υποβολής ή η ελλιπής υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248)

δ) η παράλειψη υποβολής ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του ενός έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ (πράξεις προσδιορισμού φόρου) οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.

– Σε φορολογούμενους που τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και παραλείπουν να υποβάλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση ΦΠΑ, από την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή (μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ). Η διάταξη εφαρμόζεται αναδρομικά για παραβάσεις από 19 Απριλίου 2024 και μετά και καλύπτει τις δηλώσεις ΦΠΑ (πιστωτικές ή μηδενικές) για τις οποίες επιβάλλονταν πρόστιμο 250 ή 500 ευρώ.

2. Πρόστιμο 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία ανά παράβαση. Επιβάλλεται σε φορολογούμενους που:

– δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση ή δήλωση παρακρατούμενου φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου ή δήλωση Φ.Π.Α., από την οποία προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων.

3. Χωρίς πρόστιμο. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής:

– εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα,

– εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως 100 ευρώ,

– εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ,

– εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, πλην του φόρου κερδών από τυχερά παίγνια, από την οποία το ποσό που προκύπτει προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ,

– εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, πλην του φόρου κερδών από τυχερά παίγνια, όταν και η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εκπρόθεσμα, και το επιπλέον ποσό που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ,

– εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης έμμεσου φόρου, πλην Φ.Π.Α. και Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.), τέλους, εισφοράς και ειδικών φορολογιών, από την οποία το ποσό που προκύπτει προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ

– εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης έμμεσου φόρου (πλην Φ.Π.Α. και Φ.Μ.Α.), τέλους, εισφοράς και ειδικών φορολογιών, από την οποία το ποσό που προκύπτει προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ

– πολλαπλών εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων έμμεσου φόρου (πλην Φ.Π.Α. και Φ.Μ.Α.), τέλους, εισφοράς και ειδικών φορολογιών, εφόσον το άθροισμα των ποσών που προκύπτει προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ.

Δηλώσεις ανηλίκων

Τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων δεν επιβάλλονται όταν οι δηλώσεις υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου και αφορούν ή συνδέονται με αυτόν, καθώς και όταν υποβάλλονται από ενήλικο φυσικό πρόσωπο για φορολογικές ή δηλωτικές υποχρεώσεις που ανάγονται σε φορολογικό έτος κατά το οποίο ήταν ανήλικο, είτε καθ’ όλη τη διάρκειά του είτε για μέρος αυτού. Η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει και την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του γονέα, κατά το μέρος που αφορά εισόδημα ανηλίκου τέκνου που προστίθεται στα εισοδήματά του.