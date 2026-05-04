Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι—37 κατά τον ως τώρα απολογισμό—τραυματίστηκαν όταν όχημα, τύπου «monster truck», έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν, στην επαρχία Κάουκα της νότιας Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήγαγαν μέσα ενημέρωσης εικονίζουν διαγωνιζόμενο όχημα να περνά εμπόδιο, αλλά κατόπιν να μη φρενάρει έγκαιρα και να πέφτει πάνω σε θεατές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του υλικού αυτού με ανεξάρτητο τρόπο αμέσως.

Οι τοπικές αρχές στην Ποπαγιάν ανέφεραν ότι το ένα από τα θύματα που απεβίωσαν ήταν κοριτσάκι 10 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας El Espectador.