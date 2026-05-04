Ένα αεροσκάφος Boeing 767-400 της αμερικανικής εταιρείας United Airlines συγκρούστηκε με φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων κοντά στο αεροδρόμιο της Νούαρκ, στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας αναστάτωση αλλά χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί, σύμφωνα με επίσημες πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ενώ βρισκόταν στην προσέγγιση για την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, η πτήση 169 της United Airlines χτύπησε στύλο του (σ.σ. αυτοκινητοδρόμου) Τερνπάικ του Νιού Τζέρζι περί τις 14:00 τοπική ώρα (χθες) Κυριακή», ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA). Η υπηρεσία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Η αρχή μεταφορών και συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης και της Νιου Τζέρζι (PANYNJ) επιβεβαίωσε ότι το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους χτύπησε επίσης ένα όχημα τύπου τζιπ που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο.

Η αστυνομία του Νιου Τζέρζι ανέφερε ότι το σύστημα προσγείωσης και το κάτω μέρος της ατράκτου ακούμπησαν στύλο φωτισμού και ημιρυμουλκούμενο φορτηγό, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Ο στύλος έσπασε και έπεσε πάνω σε Jeep, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τους επιβαίνοντες.

Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έλαβε εξιτήριο. Ο Τσακ Πατεράκης, ιδιοκτήτης του αρτοποιείου H&S Bakery στο οποίο ανήκε το φορτηγό, δήλωσε στο AFP πως ο οδηγός είναι «εντάξει» και υπέστη «μικρές εκδορές».

Το αεροσκάφος, μήκους 62 μέτρων, εκτελούσε δρομολόγιο από τη Βενετία προς τη Νούαρκ, μεταφέροντας 221 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος. Παρά το συμβάν, προσγειώθηκε με ασφάλεια και κανείς από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με την αρχή μεταφορών, οι ζημιές στο αεροσκάφος χαρακτηρίζονται «ήσσονες». Το αεροδρόμιο επανήλθε σύντομα σε πλήρη λειτουργία, αφού το προσωπικό επιθεώρησε τον διάδρομο για τυχόν συντρίμμια.

Εξειδικευμένοι ιστότοποι αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος παραδόθηκε τον Μάιο του 2002. Η United υπογράμμισε ότι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά στον τερματικό σταθμό, ενώ η «ομάδα συντήρησης εξετάζει τις ζημιές στο αεροσκάφος».

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει εσωτερική «έρευνα» για το περιστατικό και ότι το πλήρωμα έχει αποσυρθεί προσωρινά από τις επόμενες προγραμματισμένες πτήσεις, «στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής». Η κατασκευάστρια εταιρεία Μπόινγκ δεν έχει ακόμη σχολιάσει το γεγονός, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.