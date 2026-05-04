Με νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης θεσπίζεται πλαφόν στο υπερβολικά υψηλό κόστος αποπληρωμής των καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία των δανειοληπτών.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το συνολικό ποσό που θα επιστρέφει ο δανειολήπτης, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται η υπερβολική επιβάρυνση των πολιτών από χρεώσεις που μέχρι σήμερα μπορούσαν να εκτοξεύσουν το τελικό ποσό αποπληρωμής.

Η καθιέρωση του συγκεκριμένου «κόφτη» στα δάνεια έως 100.000 ευρώ διασφαλίζει ότι το τελικό ποσό, μαζί με τους τόκους, θα παραμένει εντός του ίδιου ορίου — δηλαδή έως 30% με 50% πάνω από το αρχικό ποσό. Το μέτρο αφορά καταναλωτικά δάνεια χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση.

Οι βασικές κατηγορίες δανείων που επηρεάζονται

Το πλαφόν στους τόκους θα ισχύει για:

1) Καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες

2) Πίστωση από εμπόρους

3) Προγράμματα Buy Now – Pay Later (Αγορά τώρα, πληρωμή αργότερα)

4) Συμβάσεις leasing με δικαίωμα εξαγοράς

5) Επισκευαστικά δάνεια

Παράδειγμα εφαρμογής του μέτρου

Για παράδειγμα, σε δάνειο ύψους 10.000 ευρώ, ο δανειστής δεν θα μπορεί να απαιτήσει επιστροφή άνω των 15.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό αποπληρωμής θα κυμαίνεται δηλαδή μεταξύ 13.000 και 15.000 ευρώ, ανάλογα με τους όρους της σύμβασης.

Τέλος στα «ψιλά γράμματα»

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο πιστωτής θα υποχρεούται να παρέχει στον δανειολήπτη τυποποιημένο έγγραφο με όλες τις κρίσιμες πληροφορίες. Σε αυτό θα αναγράφονται το ποσό του δανείου, η διάρκεια της σύμβασης, η δόση, το επιτόκιο, το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης και το συνολικό ποσό επιστροφής.

Με το νέο πλαίσιο, το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά καταναλωτικής πίστης και ουσιαστική προστασία των πολιτών από υπέρμετρες χρεώσεις.