Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώθηκαν την Κυριακή 3 Μαΐου από τον θάνατο του Θανάση Βέγγου, του αξεπέραστου ηθοποιού που σφράγισε τον ελληνικό κινηματογράφο με το ταλέντο και την ανθρωπιά του. Με αφορμή την επέτειο, η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του δημιουργώντας ένα συγκινητικό αφιερωματικό βίντεο.

Στο βίντεο, που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram, παρουσιάζεται μία εμβληματική σκηνή από την ταινία «Ο Ατσίδας», όπου ο Θανάσης Βέγγος υποδύεται τον Θρασύβουλα, πλάι στον Ντίνο Ηλιόπουλο.

«Σήμερα στοχαζόμαστε με τον φιλόσοφο Θρασύβουλα, και θυμόμαστε τον τεράστιο Θανάση Βέγγο που έφυγε σαν σήμερα πριν 15 χρόνια», αναφέρεται στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευση, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική αξία του αγαπημένου καλλιτέχνη.