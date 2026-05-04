Η Μαρία Σάκκαρη εντοπίστηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν την αναχώρησή της για το εξωτερικό, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της για τις επερχόμενες αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Η Ελληνίδα τενίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και την προσωπική της ζωή. Σχολίασε μάλιστα και τον επικείμενο γάμο της, αποκαλύπτοντας ότι, παρά την ευτυχία τους, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις ουσιαστικές προετοιμασίες για τη μεγάλη μέρα.

«Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι προετοιμασίες του γάμου αλλά είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ακόμα δεν τα έχουμε σχεδιάσει όλα, δεν έχω βρει νυφικό ακόμα. Έχουμε καιρό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.