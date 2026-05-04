Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, χαρακτήρισε «υπαρκτή και δικαιολογημένη» την ανησυχία για το ενδεχόμενο ύφεσης στην Ευρωζώνη, σε συνέντευξή του στον Φιλελεύθερο της Κύπρου.

Όπως επεσήμανε, η νέα αρνητική διαταραχή από την πλευρά της προσφοράς, που προκαλεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επιβαρύνει περαιτέρω τις προοπτικές της οικονομίας. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η αυξημένη αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, λόγω της υψηλής ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωζώνης.

Σε αντίθεση με το 2022, η σημερινή αύξηση του πληθωρισμού εμφανίζεται μέσα σε ένα περιβάλλον ασθενέστερης ανάπτυξης, αυστηρότερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών και περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου. Οι συνθήκες αυτές περιορίζουν τα περιθώρια άσκησης πολιτικής και καθιστούν τις οικονομίες πιο ευάλωτες.

Παρά την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η οικονομία της Ευρωζώνης, η δυναμική της παραμένει υποτονική. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΚΤ του Μαρτίου, η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί από περίπου 1,4% το 2025 σε 0,9% το 2026.

Καθοδικοί κίνδυνοι και γεωπολιτικές εξελίξεις

Τα εναλλακτικά σενάρια που έχει επεξεργαστεί η ΕΚΤ, όπως ανέφερε ο κ. Στουρνάρας, αναδεικνύουν την υπερίσχυση των καθοδικών κινδύνων για την ανάπτυξη. «Στην παρούσα φάση, ωστόσο, δεν βρισκόμαστε στο δυσμενές σενάριο, καθώς η σχετική γεωπολιτική αποκλιμάκωση έχει συγκρατήσει τις πιο ακραίες εξελίξεις», σημείωσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων και επανέναρξης των πολεμικών συγκρούσεων, ο κίνδυνος ύφεσης παραμένει πιθανός, χωρίς όμως να αποτελεί το βασικό σενάριο.

Επιπτώσεις στις τράπεζες και στα δάνεια

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στο κόστος χρηματοδότησης και στην ποιότητα των δανείων, ο διοικητής εκτίμησε ότι είναι πιθανό να αυξηθεί η ροή νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό αφορά κυρίως «ευάλωτα» νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε κλάδους ευαίσθητους στις μεταβολές των τιμών της ενέργειας.

Δεν απέκλεισε, επίσης, σε ένα δυσμενές σενάριο, να υπάρξει άνοδος του κόστους χρηματοδότησης λόγω της μεταβλητότητας στις αγορές, καθώς και αναθεώρηση των επιχειρηματικών πλάνων των τραπεζών εξαιτίας χαμηλότερης ζήτησης για νέα δάνεια. Παρά ταύτα, υπογράμμισε ότι οι ελληνικές, κυπριακές και ευρωπαϊκές τράπεζες εισέρχονται σε αυτήν την περίοδο με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.

Η λειτουργία των θεσμών στην Ελλάδα

Αναφερόμενος στη λειτουργία των θεσμών στην Ελλάδα, ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος απαιτεί ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή δικαιοσύνης. Τόνισε επίσης την ανάγκη για ισχυρότερη λογοδοσία, πλήρη εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας και σταθερή αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και διοικητικής αναποτελεσματικότητας.