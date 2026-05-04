Μια σπάνια και ιδιαίτερα συμβολική αθλητική επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του μήνα, καθώς γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα από τη Βόρεια Κορέα θα ταξιδέψει στη Νότια Κορέα για ημιτελικό του ασιατικού Champions League γυναικών.

Η ομάδα Νάεγκοχιανγκ θα περάσει τα σύνορα και θα αντιμετωπίσει τη Σουβόν στις 20 Μαΐου, στο πλαίσιο του ημιτελικού της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αποστολή που δήλωσε η Πιονγιάνγκ περιλαμβάνει 27 ποδοσφαιρίστριες και 12 μέλη τεχνικού επιτελείου, ενώ την είσοδό τους στη χώρα επιβεβαίωσε και το Υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας.

Πρώτη διέλευση συνόρων από το 2018

Η συγκεκριμένη μετακίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά από το 2018 που αθλητές της Βόρειας Κορέας περνούν τα σύνορα για να αγωνιστούν στη Νότια Κορέα.

Τότε, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ, οι δύο χώρες είχαν εμφανιστεί με κοινή ομάδα στο χόκεϊ επί πάγου, σε μια σπάνια στιγμή συνεργασίας.

Πολιτικό υπόβαθρο και τεταμένες σχέσεις

Η επίσκεψη γίνεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ επιχειρεί να βελτιώσει το κλίμα, ωστόσο η Πιονγιάνγκ έχει χαρακτηρίσει τη Σεούλ ως «τον πιο εχθρικό της αντίπαλο» και έχει δηλώσει ότι δεν επιδιώκει πλέον επανένωση.

Οι δύο Κορέες παραμένουν τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1953, καθώς ο Πόλεμος της Κορέας δεν έληξε ποτέ με υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Πηγή: BBC