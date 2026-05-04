Έντεκα άτομα συνελήφθησαν από την ΕΛΑΣ για τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, όπου δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας, οι οποίοι φέρονται ως βασικοί «πρωταγωνιστές» του αιματηρού επεισοδίου. Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούνται για συμμετοχή στη συμπλοκή.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα, κατά τη διάρκεια του προαυλισμού, στον διάδρομο των φυλακών και μπροστά από τα πειθαρχικά κελιά. Τέσσερις κρατούμενοι από το κελί 9 βγήκαν και έσπασαν τα λουκέτα των κελιών 4 και 8.

Στη συνέχεια, όλοι μαζί επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα στους κρατούμενους του κελιού 6, προκαλώντας το θανατηφόρο επεισόδιο που συγκλόνισε το σωφρονιστικό ίδρυμα.

Νεκροί ένας Αλγερινός και ένας Ιρακινός

Από τη συμπλοκή έχασαν τη ζωή τους ένας 46χρονος Αλγερινός και ένας 43χρονος Ιρακινός. Ο πρώτος υπέκυψε εντός του κελιού, ενώ ο δεύτερος κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Πειθαρχική έρευνα για τις συνθήκες

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από δέκα άτομα. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επενέβησαν άμεσα, προσπαθώντας να διαχωρίσουν τους εμπλεκομένους και να προσφέρουν πρώτες βοήθειες, χωρίς όμως να αποτραπεί η τραγική κατάληξη.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί πειθαρχική έρευνα για να διαπιστωθεί πώς οι κρατούμενοι απέκτησαν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα και κατάφεραν να σπάσουν τα λουκέτα των κελιών.