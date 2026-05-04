Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας χωρίς τέρματα (0-0), εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, αλλά η αλήθεια είναι πως έχασε μεγάλη ευκαιρία να «καθαρίσει» την υπόθεση κατάκτησης του τίτλου.

Παρότι αγωνίστηκε από το 18′ με παίκτη παραπάνω (εξαιτίας της αποβολής του Χάβι Ερνάντες για το φάουλ που έκανε στον Ζίνι) και έχασε αρκετές ευκαιρίες, στο τέλος του ματς κινδύνεψε ακόμα και με ήττα, αλλά ο βαθμός με τον οποίο έφυγε από το Απόστολος Νικολαΐδης ενδέχεται να αποδειχθεί «χρυσός».

Στο πρώτο ημίχρονο ο Δικέφαλος ήταν η ομάδα που επέβαλε τον ρυθμό. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι το 30′ οι Κιτρινόμαυροι δημιούργησαν πέντε ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, ωστόσο οι τελικές προσπάθειές τους είτε δεν ήταν καλές είτε στάθηκαν άτυχοι.

Από την άλλη οι Πράσινοι έδειχναν από νωρίς σε τρικυμία, με πολλά αβίαστα λάθη, κακές επιλογές και μεγάλες αποστάσεις στις γραμμές τους. Ωστόσο από το 30′ και μετά κατάφεραν να «συμμαζευτούν» και θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί, αλλά ο Στρακόσα στο 39′ είπε «όχι» στο διαγώνιο σουτ του Κυριακόπουλου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νίκολιτς άλλαξε τον Πήλιο με τον Πένραϊς επειδή ο πρώτος είχε κάρτα, αλλά η ΑΕΚ δεν μπήκε καλά. Παρ’ όλα αυτά έχασε την ευκαιρία του ματς με τον Βάργκα σε ένα ανεπανάληπτο τετ α τετ.

Ο Σέρβος σταδιακά προσπαθούσε να βοηθήσει την ομάδα του από τον πάγκο, ανακάτεψε την… τράπουλα, με Γιόβιτς, Ζοάο Μάριο και Ελίασον, ο Πορτογάλος άγγιξε το γκολ στο 79′, όμως ο Λαφόντ του είπε «όχι». Ανάλογη στιγμή είχαν και οι Πράσινοι με σουτ του Τσέριν, όμως ο Στρακόσα είχε την απάντηση.

Η τύχη ήταν με το μέρος της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις τόσο στη φάση με τον Μπακασέτα, όσο και στη φάση με τον Ζαρουρί, κάτι που της έδωσε αέρα έξι βαθμών τόσο από τον ΠΑΟΚ, όσο και από τον Ολυμπιακό.