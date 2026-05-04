Ενα απίθανο πρώτο ημίχρονο, ίσως το καλύτερο Super League για το 2026. Μια σειρά από μεγάλες ευκαιρίες που ανέδειξαν τον πορτιέρο Γιρί Παβλένκα στον πραγματικό MVP της Τούμπας. Και κόντρα στα παραπάνω; Μια οδυνηρή ήττα που αναγκάζει τον Ολυμπιακό να δει στο δεύτερο μισό των play offs την αλήθεια του μοναδικού ρεαλιστικού στόχου που του απέμεινε. Της κατάκτησης της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα καλοκαιρινά προκριματικά του Champions League. Ούτε αυτά είναι πλέον εύκολα καθώς στην ισοβαθμία των 61 ο ΠΑΟΚ πήρε οριστικά το πάνω χέρι.

Πώς μπορεί να χώρεσαν όλα αυτά σε ένα απόγευμα στην Τούμπα που οι Ερυθρόλευκοι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήγαν για να παίξουν τα ρέστα τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος; Πώς μπορεί να ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, να δημιούργησαν και να έχασαν μεγάλες ευκαιρίες και τελικά να έχασαν και 3-1 σε μια παρτίδα που το τελικό σκορ σφραγίστηκε από το 65΄;

«Χαρίσαμε το παιχνίδι» είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Bάσκος προπονητής στη συνέντευξη Τύπου, προσπαθώντας να κρατήσει τη κουβέντα σε επίπεδο αμιγώς ποδοσφαιρικό. Μεταξύ μας όμως; Η ατάκα ήρθε από τα χείλη του Κώστα Καραπαπά. «Υπάρχουν ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ για εμάς; Πώς μέτρησε αυτό το γκολ και το δικό μας ακυρώθηκε με την ΑΕΚ;» αναρωτήθηκε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού έπειτα από τη φάση που ο Γερεμέγεφ έγραψε το 1-0 στο 15΄. Και άντε να του πεις πως έχει άδικο.

Βρέθηκε ο Ολυμπιακός να χάνει από μια φάση που λογικά θα έδινε οφσάιντ και ο ίδιος ο Μπάμπα Ραχμάν που έμελλε να γίνει το πρόσωπο αυτής της ιστορίας. Σούταρε ο Γιάννης Μιχαηλίδης μέσα από την περιοχή, είναι ξεκάθαρα μπροστά από τον πορτιέρο των Ερυθρόλευκων ο Μπάμπα επηρεάζοντας. Καταφέρνει να βγάλει την μπάλα ο έλληνας πορτιέρο αλλά πέφτουν άμεσα σε αυτή και ο Γερεμέγεφ που σκόραρε και ο Μπάμπα πιστοποιώντας την παράβαση (καθώς πλέον συμμετέχει και στη διεκδίκηση του ριμπάουντ).

Παρά ταύτα, ούτε ο διαιτητής Σότσα, ούτε ο δεύτερος επόπτης Φοντάνι έχοντας τη φάση πιάτο, ούτε το VAR (Παϊρέτο), ούτε κυρίως και ο AVAR που έχει και την τελική ευθύνη (Φουρνέου) καταφέρνουν να δουν το αυτονόητο. Τέσσερις διεθνείς ρέφερι από την Ιταλία που θα τους θυμόμαστε για καιρό.

Απαραίτητη υπενθύμιση; Δύο στροφές πριν, στην πρεμιέρα των play offs ο Γιουσούφ Γιαζίτσι σουτάρει στις καθυστερήσεις, νικά τον Θωμά Στρακόσια για το 1-1 με την ΑΕΚ. Εκεί όμως το γκολ ακυρώνεται, διότι ο VAR βλέπει εκτεθειμένο τον Λορέντσο Πιρόλα και κρίνει να επηρεάζει τη φάση και το οπτικό πεδίο του αλβανού τερματοφύλακα. Εκεί το γκολ δεν μέτρησε. Εξού και το «ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ για εμάς» του Κώστα Καραπαπά.

Και αν στην πρεμιέρα ο Ολυμπιακός θα ισοφάριζε; Χθες αν δινόταν το αυτονόητο το πιθανότερο είναι ότι θα είχε σήμερα ένα άλλο αποτέλεσμα στα χέρια του. Είναι ξεκάθαρο σε αυτό το στυλ ποδοσφαίρου πως όποιος προηγηθεί παίρνει και το πάνω χέρι. Οι Πειραιώτες έχασαν τρεις μεγάλες ευκαιρίες στα πρώτα πέντε λεπτά (Τσικίνιο 1΄, 5΄, Ελ Κααμπί 6΄) με τον ΠΑΟΚ να παραπαίει. Και όμως βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ. Εχασαν μια ακόμη με τον Ελ Κααμπί (22΄ τετ α τετ) πριν ο Μαροκινός ισοφαρίσει. Και τελικά πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με 1-1 σε ένα ματς που έπρεπε να έχουν το προβάδισμα όπως στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.

Δεν θα χρειάζονταν λοιπόν να πάρει ρίσκα στο δεύτερο μισό, όπου βγήκε ψάχνοντας για γκολ (Ρέτσος 51΄) πληρώνοντας τοις μετρητοίς την πρώτη κόντρα (Ζίβκοβιτς). Ούτε θα έμοιαζε με χαρακίρι το πάνω – κάτω του 63΄-65΄ όταν ο Παβλένκα με μαγικό τρόπο αποσόβησε το 2-2 από τον Τσικίνιο σε μια φάση που ολοκληρώθηκε απέναντι με τον Γερεμέγεφ να γράφει το τελικό 3-1. Έκανε σοβαρά λάθη ο Ολυμπιακός ειδικά στο δεύτερο μέρος.

Πέταξε τον ιδρώτα του από το πρώτο μισό. Τίποτα από τα δύο όμως δεν αναιρεί πως ουσιαστικά βρέθηκε να χάνει ένα ματς από γκολ-εφεύρεση. «Φαινόταν πως ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί, φαίνονταν πως τα πράγματα ήταν στον δικό μας έλεγχο, ωστόσο το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε καθώς βρεθήκαμε πίσω στο σκορ» που περιέγραψε και ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου.

Δεν μίλησε άλλος χθες στην Τούμπα. Μόνο προπονητής. Και είναι μια έμμεση απόδειξη όχι μόνο της απογοήτευσης για την άλλη αλλά και του εκνευρισμού για τον τρόπο που προήλθε. Τα πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Ο Κωσταντής Τζολάκης για παράδειγμα έδειχνε τον αριστερό του αστράγαλο που ήταν «διπλός» μέσα στους πάγους των φυσιοθεραπευτών. Ελεγε πως δέχτηκε ένα σκληρό πάτημα από τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ σε μια φάση τετ α τετ (23΄). Ούτε αυτό όμως το είδαν οι διαιτητές. Όπως δεν είδαν και ένα ξεκάθαρο χτύπημα στον Κοστίνια. Εδώ όμως δεν μπόρεσαν να διακρίνουν… ένα μέτρο οφσάιντ στο 1-0. Για τα υπόλοιπα θα συζητάμε;