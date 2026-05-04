Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για γυναίκα που τραυματίστηκε μετά από πτώση από τις βάθρες του Φονιά στη Σαμοθράκη.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με δυνάμεις να προσεγγίζουν το δύσβατο σημείο και να προχωρούν στην ανάσυρση της γυναίκας με ασφάλεια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά εννέα πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να μεταφέρουν την τραυματισμένη γυναίκα σε προσβάσιμο σημείο.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε εικόνες

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα