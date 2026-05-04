Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για γυναίκα που τραυματίστηκε μετά από πτώση από τις βάθρες του Φονιά στη Σαμοθράκη.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με δυνάμεις να προσεγγίζουν το δύσβατο σημείο και να προχωρούν στην ανάσυρση της γυναίκας με ασφάλεια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά εννέα πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να μεταφέρουν την τραυματισμένη γυναίκα σε προσβάσιμο σημείο.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας ύστερα από πτώση της στη δεύτερη βάθρα στο ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 4, 2026

Δείτε εικόνες