Σε έκτακτη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, με τη συμμετοχή της αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυς Χατζηβασιλείου, της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακών παραγόντων, εξετάστηκε το ενδεχόμενο συρρίκνωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο, προκειμένου να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του ζητήματος. Μετά από αίτημα του δημάρχου, που υποβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας, δόθηκε άμεση απάντηση και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί αύριο, στις 4 το απόγευμα, διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair.

Στόχος της συνάντησης είναι να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση σχετικά με το τι ακριβώς έχει συμβεί. Παράλληλα, ο δήμος απέστειλε επιστολή στη Fraport, ζητώντας ενημέρωση για το αν έχουν τροποποιηθεί οι όροι συνεργασίας με τη Ryanair και αν έχουν γνωστοποιηθεί στη διαχειρίστρια εταιρεία οι τυχόν προθέσεις της αεροπορικής.

Επιστολή στάλθηκε επίσης στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή της για την κατάσταση. Όπως αναφέρεται, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης, ώστε να παρουσιαστούν και να αξιολογηθούν τα δεδομένα και να υπάρξει κοινός συντονισμός.

«Προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά της, η κ. Χατζηβασιλείου έκανε λόγο για συντονισμένες ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων και παρέπεμψε στην αυριανή σύσκεψη για περαιτέρω αποφάσεις.