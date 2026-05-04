Ποτέ μη λες ποτέ, αλλά με δεδομένο ότι μόνο μία φορά στην ιστορία έχει γυρίσει σειρά από 2-0 στην Ευρωλίγκα, έχουμε το φάιναλ προ των πυλών με τους ημιτελικούς να έχουν σχεδόν «κλειδώσει» μεταξύ Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού – Ρεάλ Μαδρίτης.

Η αφέλεια του Κέβιν Πάντερ να «τσιμπήσει» στην πρόκληση του Σέρχιο Γιουλ στα πλέι οφ Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν το 2023 και με την αντίδρασή του να γυρίζει ένα σχεδόν «τελειωμένο» 3-0 της σερβικής ομάδας σε 3-2 υπέρ των – μετέπειτα πρωταθλητών Ευρώπης – Μαδριλένων αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα.

Η εικόνα των ομάδων σε αυτά που έχουν δείξει ως τώρα στα φετινά πλέι οφ δεν δίνουν μεγάλη αισιοδοξία στις ομάδες που βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και οι «σκούπες» έχουν αρχίσει να φαίνονται στην άκρη του κάδρου, ή έστω το πολύ ένα λίγο πιο τιμητικό 3-1.

Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε έκαναν επίδειξη δύναμης και στα δύο παιχνίδια στην έδρα τους, με Μονακό, Χάποελ και Ζαλγκίρις Κάουνας και είναι ουσιαστικά αδύνατον να χάσουν τρεις φορές μέσα σε ένα δεκαήμερο από τους ίδιους αντιπάλους. Η πιο αμφίρροπη σειρά – σε έκταση αποτελέσματος – ήταν αναμφίβολα το Βαλένθια – Παναθηναϊκός καθώς κρίθηκαν και τα δύο παιχνίδια στην τελευταία φάση των αγώνων της κανονικής διάρκειας το πρώτο με τη βολή του Ναν (68-67) και της παράτασης το δεύτερο με το μεγάλο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις (107-105).

Όμως η ειδοποιός διαφορά εδώ είναι ότι οι δύο νίκες του Παναθηναϊκού έγιναν εκτός έδρας, συνεπώς στο «καυτό» Telecom Center Athens το να κάνει δύο «διπλά» η Βαλένθια σε 48 ώρες μοιάζει περισσότερο με το… 8ο θαύμα παρά με μια ακόμα έκπληξη της διοργάνωσης.

Παράλληλα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός όχι μόνο είναι μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, αλλά είναι τα ξεκάθαρα φαβορί για να την ολοκληρώσουν. Από το 2009 όταν και καθιερώθηκε το best of five στα play off ποτέ καμία ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί με «σκούπα» 3-0. Η παράδοση είναι συντριπτικά υπέρ μας με τις περισσότερες φορές να παίρνουν οι δύο Αιώνιοι την πρόκριση αλλά ποτέ μόνο με νίκες.

Η κλάση και η ποιότητα των παικτών που διαθέτουν φέτος οι δύο ομάδες μας είναι τόσο υψηλή, που είναι πιο κοντά από ποτέ το να φτάσουν σε πρόκριση με «σκούπα» και ακόμα παραπάνω, να μπορέσουν να πάνε μέχρι τέλους και να παίξουν – επιτέλους – αντίπαλοι στον πρώτο ελληνικό τελικό της ιστορίας σε Euroleague ή και σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό Κύπελλο.

Υπομονή λίγες μέρες ακόμα.