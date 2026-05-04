Το πρωί της Δευτέρας (04/05) πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Στάθη Γαβάκη, μιας από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που συνδέθηκαν με τις χαρές του Ολυμπιακού, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ.

Ως εκφωνητής των αγώνων στο Γ. Καραϊσκάκης και το ΣΕΦ, η απώλειά του βύθισε σε θλίψη την «ερυθρόλευκη» οικογένεια. Φίλοι, συγγενείς και στελέχη του Ολυμπιακού παραβρέθηκαν στην κηδεία για να αποδώσουν τον ύστατο χαιρετισμό στον εκλιπόντα.

Ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης, καθώς και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη του, τιμώντας τη συμβολή του στην ιστορία του συλλόγου.