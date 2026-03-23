Πράκτορες της ICE αναπτύχθηκαν σήμερα σε 14 αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού ασφαλείας που προκαλεί η δημοσιονομική παράλυση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει το Σάββατο ότι θα στείλει πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια, όπου οι επιβάτες αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις λόγω της υποστελέχωσης της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA). Οι εργαζόμενοι της TSA δεν έχουν λάβει πληρωμές από τις 14 Φεβρουαρίου.

Όπως ανέφερε ο σύμβουλος του Τραμπ για τη μετανάστευση, Τομ Χόμαν, η ICE θα αναλάβει την ασφάλεια και σε άλλα αεροδρόμια. Μιλώντας στο CNN την Κυριακή, ο Χόμαν εξήγησε ότι θα δοθεί προτεραιότητα «στα μεγάλα αεροδρόμια όπου ο χρόνος αναμονής είναι μεγαλύτερος των τριών ωρών». Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας θα εκτελούν βασικά καθήκοντα, όπως τη φύλαξη των εξόδων, επιτρέποντας στους πράκτορες της TSA να επικεντρωθούν στους ελέγχους ασφαλείας.

Από τις 14 Φεβρουαρίου η χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο υπάγεται η TSA, έχει παγώσει λόγω της διαφωνίας των Δημοκρατικών του Κογκρέσου με τις πρακτικές της υπηρεσίας μετανάστευσης. Η μερική αυτή παράλυση έχει οδηγήσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε τεχνική ανεργία, ενώ άλλοι συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς αποδοχές για να διατηρηθούν κρίσιμες λειτουργίες.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι προειδοποίησε την Κυριακή ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς όλο και περισσότεροι πράκτορες της TSA παραιτούνται ή απουσιάζουν από την εργασία τους, αναζητώντας άλλες θέσεις που θα τους επιτρέψουν «να αγοράσουν τρόφιμα και να πληρώσουν το νοίκι τους».

«Επί του παρόντος, κατά μέσο όρο στα αεροδρόμια οι απουσίες ανέρχονται στο 10% του προσωπικού, αλλά φτάνουν το 30 ή και 40% κατά τόπους», σημείωσε ο Ντάφι, περιγράφοντας την πίεση που δέχεται το σύστημα ασφαλείας των αερομεταφορών.