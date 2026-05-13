Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικάτα πλημμύρισαν χθες το Μπουένος Άιρες και άλλες πόλεις της Αργεντινής, διαδηλώνοντας για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Όπως κατήγγειλαν, η πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι «στραγγαλίζει» τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην πρωτεύουσα, η ογκώδης πορεία έφθασε μέχρι τη μέση της πλατείας Μαΐου, απέναντι από το προεδρικό μέγαρο, καταλαμβάνοντας τις γύρω λεωφόρους. Παράλληλα, μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κόρδοβα, στη Μαρ δελ Πλάτα, στη Μεντόσα και στην Τουκουμάν, όπως μετέδωσαν τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά εθνική κινητοποίηση υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου από τότε που ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Μιλέι, τον Δεκέμβριο του 2023. Η πρώτη, τον Απρίλιο του 2024, είχε γνωρίσει μαζική συμμετοχή και ανάγκασε την κυβέρνηση να αναδιπλωθεί, εγκρίνοντας επιπλέον χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.