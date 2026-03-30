Η μετάκληση εργαζομένων από το Βιετνάμ φαίνεται να είναι προ των πυλών. Άλλωστε, σε συνάντηση που είχε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με την Πρέσβειρα της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ στην Αθήνα, Pham Thi Thu Huong, τονίστηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης.

Μάλιστα, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας, η οποία θα προβλέπει τη δημιουργία οργανωμένης νόμιμης οδού μετανάστευσης και τη μετακλήση εργαζομένων από το Βιετνάμ, με στόχο την κάλυψη αναγκών της ελληνικής οικονομίας σε τομείς, όπως η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός αλλά και οι κατασκευές. Οι δύο πλευρές, δε, συμφώνησαν στη συνέχιση των επαφών σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη η χώρα μας έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο ενώ φαίνεται πως τέτοιες συμφωνίες με την Ινδία, τη Γεωργία και τις Φιλιππίνες, θα ακολουθήσουν. Όπως άλλωστε είχε δηλώσει πριν από μερικούς μήνες ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης, κλειδί για τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών θα είναι η στάση της κάθε χώρας στο ζήτημα των επιστροφών. «Θα δίνουμε προτεραιότητα στις χώρες που συνεργάζονται στις επιστροφές των πολιτών τους που βρίσκονται παράνομα στην Ελλάδα. Και το αντίστροφο. Αν μια χώρα σταματήσει να συνεργάζεται, η δυνατότητα μετακλήσεων από το έδαφός της θα μπορεί να αναστέλλεται. Είναι δίκαιο, λογικό και προστατεύει τη χώρα».