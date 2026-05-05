Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, σε μια προσωπική στιγμή ηρεμίας και περισυλλογής, μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός βρέθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πνευματικούς τόπους της Ορθοδοξίας, περνώντας χρόνο σε μονές της περιοχής σε κλίμα κατάνυξης.

Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται και στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς στις 6/5 (21:15) ο Παναθηναϊκός δίνει το Game 3 απέναντι στη Βαλένθια, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τη συνέχεια της σειράς.