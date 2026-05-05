Ο Δημήτρης Ρέππας ζητά από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές.

Με δήλωσή του στο Dnews, ο πρώην υπουργός και επί σχεδόν 45 χρόνια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος χαρακτήρισε την υπόθεση γύρω από τον Καστανίδη ως «επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού».

Όπως ανέφερε, «η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά αυτόν που το επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ». Παράλληλα, κάλεσε το Πολιτικό Συμβούλιο να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή τη συμμετοχή του Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης, κατά εξαίρεση των όσων προβλέπει το Καταστατικό που εγκρίθηκε στο τελευταίο Συνέδριο.

Ο Δημήτρης Ρέππας υπογράμμισε ότι η στάση απέναντι στον Καστανίδη αποτελεί συνέχεια της «απρέπειας του ’23», όταν του στερήθηκε η έδρα στη Θεσσαλονίκη, παρά την αναγνωρισμένη πολιτική του επάρκεια και το ήθος του. Επισήμανε επίσης ότι είναι λυπηρό να αποδίδονται πολιτικές κατηγορίες σε ένα στέλεχος που έχει τη γενική αναγνώριση και εκτίμηση των πάντων.

Στη δήλωσή του σημείωσε ακόμη πως «την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις αγκάλες της σε λογιών λογιών παράγοντες που πολέμησαν αβυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ, οι Καστανίδηδες έδιναν μάχη για τις πολιτικές του νίκες». Τόνισε ότι ο ίδιος τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ προς πάσα κατεύθυνση, χωρίς αποκλεισμούς, καθώς το κόμμα μεγαλούργησε ως πολυσυλλεκτικό και πλειοψηφικό ρεύμα.

Καταλήγοντας, ο Δημήτρης Ρέππας υπενθύμισε πως «ανάλογη διαδικασία έχει ακολουθηθεί κατ’ επανάληψη στο ΠΑΣΟΚ κατά το παρελθόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις», καλώντας τα κομματικά όργανα να πράξουν το ίδιο και αυτή τη φορά.