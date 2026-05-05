Ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης, μίλησε το πρωί της 5ης Μαΐου 2026 σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από το κόμμα.

Όπως ανέφερε, η απόφασή του δεν ήταν αιφνιδιαστική, αλλά αποτέλεσμα συνεχών πιέσεων και ενεργειών που – όπως υποστήριξε – κατέστησαν σαφές ότι η παρουσία του δεν ήταν επιθυμητή. «Όταν σου δείχνουν με κάθε τρόπο ότι δεν σε θέλουν στο κόμμα στο οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, οδηγείσαι αναγκαστικά σε παραίτηση», σημείωσε, ασκώντας έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο κ. Καστανίδης υποστήριξε ότι οι λόγοι δεν περιορίζονται σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αφορούν μια συνολική στάση της ηγεσίας και συνεργατών της. Έκανε μάλιστα λόγο για παρεμβάσεις και πιέσεις σε κομματικές οργανώσεις ώστε να μην προσκαλείται ως ομιλητής, ενώ τόνισε ότι μετά τις εκλογές του 2023 δεν του ανατέθηκε ποτέ η παρουσίαση θέσεων, παρά το γεγονός ότι ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.

Απαντώντας σε δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη, ο ίδιος αναφέρθηκε και σε παλαιότερες στιγμές της πολιτικής του πορείας, επισημαίνοντας ότι το 1997 παραιτήθηκε οικειοθελώς από υπουργός, επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη, καταγγέλλοντας ζητήματα διαφάνειας. Παράλληλα, υπενθύμισε τα γεγονότα του 2012, όταν – όπως είπε – 31 βουλευτές διαγράφηκαν αιφνιδιαστικά με αφορμή το Μνημόνιο.

Ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ ως ιδέα, αλλά «από το κόμμα Ανδρουλάκη», ενώ τόνισε πως δεν αμφισβήτησε την ηγεσία μετά τις ευρωεκλογές του 2024, παρότι βρισκόταν στο περιθώριο.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με πρόθεση ένταξης σε άλλο πολιτικό χώρο και διευκρίνισε πως δεν έχει καμία επικοινωνία με άλλα κόμματα για ενδεχόμενη συνεργασία.