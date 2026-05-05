Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όταν μια γυναίκα έχασε τον έλεγχο της μηχανής της και έπεσε στο οδόστρωμα. Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη 28 Απριλίου και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτώση προκλήθηκε όταν η ρόδα της μηχανής εγκλωβίστηκε σε ακάλυπτη τάφρο οπτικής ίνας στο Αργάσι. Πρόκειται για ένα από τα πολλά επικίνδυνα σημεία που έχουν δημιουργηθεί λόγω των συνεχιζόμενων έργων στο νησί.

Από την πτώση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι. Όπως φαίνεται στο βίντεο, πολίτες που βρίσκονταν κοντά έσπευσαν άμεσα να τη βοηθήσουν, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

Το Τοπικό Συμβούλιο της περιοχής έχει απευθύνει επανειλημμένες εκκλήσεις προς τις αρμόδιες αρχές για την άμεση παύση ή επιτάχυνση των εργασιών. Όπως επισημαίνει, η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και τα προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών είναι σημαντικά, σύμφωνα με το imerazante.gr.

Την ίδια στιγμή, στο Αργάσι συνεχίζονται και τα έργα της ΔΕΥΑ Ζακύνθου, για τα οποία υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα. Ωστόσο, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι παρεμβάσεις για την εγκατάσταση οπτικών ινών, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να παραταθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ασφάλεια και την εικόνα της περιοχής.