Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ότι:«βρισκόμαστε σε μια μικρή στρατιωτική σύγκρουση», τονίζοντας πως τη χαρακτηρίζει μικρή, καθώς, όπως είπε, «το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα. Δεν είχε ποτέ. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι».

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως, όταν συνομιλεί με Ιρανούς αξιωματούχους, του παραδέχονται την αδυναμία τους, αλλά στη συνέχεια «βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε πόσο καλά τα πάνε, ενώ δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν καμία δυνατότητα αντιαεροπορικής άμυνας, έχουν καταστραφεί πλήρως, δεν έχουν ραντάρ. Δεν έχουν ηγεσία. Οι ηγέτες τους έχουν εξουδετερωθεί».

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι: «Πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε “τρελούς” να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η ισχύς ενός πυρηνικού όπλου είναι κάτι για το οποίο δεν θέλω καν να μιλήσω. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Αναφερόμενος στην κατάσταση των ιρανικών δυνάμεων, ο Τραμπ υπογράμμισε: «Τους έχουμε συντρίψει. Έχουν φτάσει στο σημείο να περιορίζονται σε μικρά σκάφη με ένα πολυβόλο στο μπροστινό μέρος».

Αναφορές σε στρατιωτική ηγεσία και επιχειρήσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές στην αρχή εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, αφού πρώτα επαίνεσε τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος στεκόταν δίπλα του. Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χέγκσεθ έδωσε μια «εξαιρετική συνέντευξη Τύπου» μαζί με τον στρατηγό Νταν Κέιν, αρχηγό του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Κλείνοντας, ο Τραμπ σχολίασε σχετικά με το Ιράν: «Δεν τους αρέσει να παίζουν παιχνίδια μαζί μας. Δεν τους αρέσει καθόλου. Θα το δείτε. Με τον χρόνο θα το δείτε. Νομίζω ότι το έχετε ήδη δει. Ουσιαστικά εξουδετερώσαμε τον στρατό τους μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες».