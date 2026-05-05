Η Μέση Ανατολή παραμένει σε κατάσταση έντασης, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαπιστώνουν ότι το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου περιορίζει τα περιθώρια διπλωματικών ελιγμών, οδηγώντας σε προετοιμασίες για πιθανή επανέναρξη επιθέσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται απογοητευμένος από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Αν και υπογραμμίζει ότι δεν επιθυμεί μια πλήρη πολεμική σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν, φαίνεται να έχει περιορισμένες επιλογές, την ώρα που η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ δείχνει να βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση.

Όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή, οι δύο χώρες συντονίζονται στενά, προετοιμαζόμενες για έναν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν. Η εκεχειρία θεωρείται ολοένα και πιο εύθραυστη, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

«Η πρόθεση θα ήταν να διεξαχθεί μια σύντομη εκστρατεία με στόχο να πιεστεί το Ιράν για περαιτέρω παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις θα στοχεύσουν ενεργειακές υποδομές και ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την πηγή, είχαν σχεδιαστεί πριν από την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου 2026.

Η τελική απόφαση για οποιαδήποτε επανέναρξη των εχθροπραξιών εξαρτάται, σύμφωνα με το CNN, από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Επιφυλάξεις για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Το Ισραήλ παρέμενε εξαρχής επιφυλακτικό απέναντι στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN. Η πρόσφατη ιρανική πυραυλική επίθεση προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν φαίνεται να επιτάχυνε τις προετοιμασίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε κλειστές συσκέψεις ασφαλείας, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή. Παράλληλα, έδωσε εντολή στους υπουργούς της κυβέρνησης να αποφεύγουν κάθε δημόσιο σχόλιο για το Ιράν.

Κίνδυνος επέκτασης του πολέμου στον Λίβανο

Εάν η εκεχειρία με το Ιράν καταρρεύσει, το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ φαίνεται να βρίσκεται στα όριά της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την παράταση της εκεχειρίας έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο Ισραήλ και Χεζμπολάχ εξακολουθούν να ανταλλάσσουν πυρά καθημερινά. Σύμφωνα με το CNN, ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ ότι το Ισραήλ επιθυμεί την επανέναρξη μαχών υψηλής έντασης κατά της Χεζμπολάχ.

Ισραηλινή πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι οι IDF πιέζουν για την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, ώστε να μπορέσουν να επαναλάβουν επιθέσεις βόρεια του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος χωρίζει τον νότιο Λίβανο από την υπόλοιπη χώρα.