Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε τον Μάρτιο κατά 4,4%, φτάνοντας τα 60,3 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει ισχυρή, αλλά και ότι η οικονομία συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια ανισορροπία που έχει ευρύτερες επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στη διεθνή θέση της αμερικανικής οικονομίας.

Η αύξηση των εισαγωγών κατά 2,3% καθοδηγήθηκε κυρίως από τον τομέα των οχημάτων, τα καταναλωτικά αγαθά και τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, ιδιαίτερα εκείνον που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόκειται για κατηγορίες που αντανακλούν τη δυναμική της κατανάλωσης αλλά και τη στρατηγική επένδυση των επιχειρήσεων σε τεχνολογικές υποδομές. Αντίθετα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν μεν κατά 2%, αλλά με πιο περιορισμένο ρυθμό, κυρίως χάρη στην ενίσχυση των αποστολών πετρελαίου.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι καθαρές εξαγωγές επιβάρυναν το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου, επιβεβαιώνοντας μια διαχρονική πρόκληση για την αμερικανική οικονομία: την αδυναμία να ισορροπήσει την ισχυρή εσωτερική κατανάλωση με την εξωτερική ανταγωνιστικότητα. Σε μια περίοδο όπου η οικονομική πολιτική επιδιώκει την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγών, τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ως προειδοποίηση.

Παράλληλα, το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο ασταθές.

Η ένταση με το Ιράν και οι διαταραχές στο Ορμούζ προσθέτουν έναν επιπλέον παράγοντα αβεβαιότητας στις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Το συγκεκριμένο πέρασμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, και οποιαδήποτε διαταραχή μπορεί να επηρεάσει τόσο τις τιμές της ενέργειας όσο και το κόστος μεταφοράς.

Η εξέλιξη του εμπορικού ελλείμματος, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εντάσεις, αν μη τι άλλο, αναδεικνύει το εύθραυστο ισοζύγιο της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι ΗΠΑ παραμένουν κινητήριος δύναμη της ζήτησης, αλλά ταυτόχρονα εκτίθενται σε εξωτερικούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξή τους. Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για το κατά πόσο αυτή η δυναμική θα μετατραπεί σε ευκαιρία ενίσχυσης της παραγωγής ή σε παράγοντα επιβράδυνσης της οικονομίας.